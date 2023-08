Fani krytykują wywiad Karasia. Włodarczyk się odpaliła. "Klnę jak szewc"

W organizmie Roberta Karasia tuż przed startem w zawodach w Brazylii wykryto niedozwolone substancje. Sportowiec, chcąc uniknąć skandalu, sam się do tego przyznał, nagrywając film, gdzie wszystko tłumaczy i udostępniając w swoich mediach społecznościowych. Twierdził, że jest to pokłosie brania sterydów ze względu na liczne złamania, których nabawił się, przygotowując się do walki w oktagonie. Później poddał się badaniom wariografem, by ostatecznie skończyć na wywiadzie w Kanale Sportowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Robert Karaś

Agnieszka Włodarczyk jak lwica. Broni Karasia za wszelką cenę

Niestety, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, fani podzielili się na dwa "obozy". Część stoi za Karasiem murem. Druga część - otwarcie krytykuje sportowca, nie wierząc mu w żadne badania, słowa i tłumaczenia. Często internauci nie przebierają w słowach. Jak lwica broni go jednak jego ukochana - Agnieszka Włodarczyk. Część internautów stwierdziła, że Karaś nie ma pokory. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Mnie bardziej przeraża wywalone w kosmos ego plus brak pokory niż sam ewentualny doping - pisał jeden z komentujących.

Mylnie oceniasz człowieka, ale każdy ma do tego prawo - odpowiedziała aktorka.

Włodarczyk broni Karasia instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial

Ale zarzuty o rozbujane ego i brak pokory nie są jedyne. Wśród komentarzy pojawiły się głosy odnośnie wywiadu, które Karaś udzielił Tomaszowi Smokowskiemu w Kanale Sportowym, sugerujące, że sportowiec nie ma kultury, ponieważ przeklinał w wywiadzie. Agnieszka również nie widziała w tym problemu. Stwierdziła, że sama klnie i to "jak szewc".

Włodarczyk o reakcji na wyznanie Karasia. "Jak mówisz prawdę, robisz skandale"

Duża lekcja dla was. Ale wczorajszy wywiad był bardzo prymitywny ze strony Roberta, niestety zero kultury. Każde sklejone słowo miało wplatane przekleństwo... - napisała internautka.

Nie zgadzam się z tobą. W którym miejscu widzisz "zero kultury"? Że przeklął parę razy? Nie potrzebuję tutaj takich osób. Żegnam.

Widocznie ona nie przeklina. Ja klnę, ale nie uważam, że nie mam kultury. Wręcz przeciwnie... - wtrąciła się inna.

Ja też przeklinam, i to jak szewc - dodała Agnieszka.

Włodarczyk broni Karasia instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial

Włodarczyk broni Karasia instagram.com/agnieszkawlodarczykofficial