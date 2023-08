W ostatnich tygodniach media rozpisują się na temat Natalii Janoszek. Materiał Krzysztofa Stanowskiego wywołał prawdziwą burzę w sieci. W trzygodzinnym materiale dowiódł, że celebrytka przez długi czas wprowadzała wszystkich w błąd w kwestii swojej kariery filmowej czy osiągnięć w różnych konkursach piękności. Celebryci i internauci nie kryją ogromnego oburzenia. Do tej pory nagranie zostało obejrzane prawie pięć milionów razy. Na Natalię Janoszek wylało się morze hejtu. Kobieta do tej pory nie wypowiedziała się na temat produkcji.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Janoszek i Stanowskim. "To wasza wina"

Gdzie można obejrzeć film "Chicken Curry Law" z Natalią Janoszek?

Natalia Janoszek w 2019 roku zagrała pierwszoplanową rolę w filmie "Chicken Curry Law". Aktorka wielokrotnie opowiadała o swoim wystąpieniu w bollywoodzkiej produkcji. Kilka lat temu w rozmowie z reporterem portalu Onet.pl wyznała, że było to jedno z trudniejszych doświadczeń w jej życiu. "Praca na planie nie należała do najłatwiejszych. Była to dla mnie jak na razie najbardziej wymagająca rola filmowa. Szczególnie, że film oparty jest na faktach, a sytuacja opisana w nim miała miejsce na Goa kilka lat temu. Niestety Indie są jednym z tych krajów, w których ofiary przemocy seksualnej są widziane nie jako poszkodowane, ale jako podejrzane" - wyznała wówczas.

Dla wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć produkcję z Natalią Janoszek w roli głównej mamy dobrą wiadomość. Film "Chicken Curry Law" jest dostępny w sieci za darmo. Każdy zainteresowany karierą aktorki może go zobaczyć na platformie Youtube. Bollywoodzka produkcja jest dramatem, który rozgrywa się na sali sądowej. Opowiada historię pochodzącej z zagranicy Mai Johnson, w którą wciela się właśnie Janoszek. Główna bohaterka zostaje porwana i zgwałcona przez członków mumbajskiej elity. Ofiara wraz ze wsparciem lokalnego aktywisty walczy o sprawiedliwość. Sprawa trafia do sądu, gdzie Maya toczy walkę prawną ze swoimi oprawcami. Więcej kadrów z "Chicken Curry Law" znajdziecie w galerii na górze strony.

Adwokat ze "Sprawy dla reportera" z milionowym pozwem. Wspomniał o Janoszek

Co dalej z karierą Natalii Janoszek? Na temat jej wizerunku wypowiedział się ekspert

Nie da się ukryć, że obecnie Natalia Janoszek przechodzi kryzys wizerunkowy. Jakiś czas temu na jej temat wypowiedział się ekspert ds. komunikacji internetowej, Wojtek Kardyś. Przyznał, jak wyobraża sobie dalsze działania w polskim show-biznesie. Stwierdził, że Janoszek musi przygotować się na spore problemy. Ekspert podkreślił, że aby wyjść z nieprzyjemnej sytuacji, aktorka powinna prowadzić aktywność w sieci na wielu płaszczyznach. "Filmu Stanowskiego nie było, a teraz Natalię każdy kojarzy. Gdzie się nie pojawi, będzie szum. No to na grubo, zmiana wizerunku, jestem niegrzeczną dziewczyną, walki Fame MMA, nieważne co, ważne by o mnie mówiono, zakładamy kanał na YouTube, vlogi, czytanie hejterskich komentarzy czy inne commentary video, wszystko by o mnie mówiono i podgrzewanie tematu" - stwierdził Kardyś. ZOBACZ TEŻ: Stanowski ma zakaz publikacji materiałów o Janoszek. Chciał się odwołać. Odpowiedź sądu go zaskoczyła