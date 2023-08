Daria Górska od jakiegoś czasu zdobywa dużą popularność w mediach społecznościowych, a szczególnie na Tiktoku, gdzie regularnie zamieszcza materiały. Bardzo często mówi o tym, że zrezygnowała z depilacji. W jednym z ostatnich nagrań opowiedziała, jak inni ludzie reagują na jej widok. Niemiła sytuacja spotkała ją w pociągu.

Tak pasażerowie zareagowali na nieogolone nogi. Tiktokerka nie kryje oburzenia

Daria Górska prowadzi kanał, na którym zamieszcza nagrania głównie w tematyce lifestyle'owej. Często też opowiada o jednym ze swoich hobby, czyli jeździe na rolkach. Jednak największe emocje wywołują filmiki, w których porusza kwestię depilacji. Influencerka dwa lata temu zrezygnowała z golenia nóg, co w dzisiejszych czasach potrafi jeszcze wzbudzać kontrowersje.

Daria Górska fot. tiktok/@gorskadaria

Tiktokerka przekonała się o tym bardzo dobrze podczas podróży pociągiem. Jedna z pasażerek, która zajmowała miejsce naprzeciwko niej, przez dłuższy czas na głos komentowała wygląd Darii. "Obok mnie siedziała parka, która dopiero się poznała. I w którymś momencie laska skomentowała głośno: "Jezu, ja to bym w takich nogach nigdy z domu nie wyszła'" - opowiada. To jednak nie wszystko. Kobieta nie zamierzała zaprzestać krytyki.

Ich rozmowa polegała mniej więcej na tym, że ona co około trzy minuty wtrącała: "Nie mogę patrzeć na te nogi. Z takimi włosami do ludzi? Ja to bym w życiu sobie na to nie pozwoliła. Brzydziłabym się dotknąć takich nóg" - kontynuuje.

"Włosy dłuższe niż mężczyźni". Pasażerka nie przebierała w słowach

Siedząca naprzeciwko influencerki kobieta nie ograniczała się tylko do komentowania jej wyglądu z pozostałymi pasażerami w przedziale. "Totalny hit miał dopiero nadejść" - zapowiada tiktokerka. "Zadzwoniła do niej jakaś koleżanka i ona przez telefon mówi: "Jezu, naprzeciwko mnie siedzi jakaś d*pa, co ma dłuższe włosy na nogach niż jakiś facet. Normalnie beka. Zaraz ci zdjęcie wyślę". Po czym podróżna zabrała się za wykonywanie obiecanej fotografii.

Internautom ewidentnie nie spodobało się zachowanie komentującej głośno pasażerki. W komentarzach pod filmikiem zaczęli krytykować kobietę. "Rozumiem, że kogoś może to odrażać, ale bez przesady, aby komentować to na głos. Wystarczy tylko się gdzieś indziej przesiąść", "Ja po komentarzu dotyczącym bezpośrednio zrobienia zdjęcia - wstałabym i zapytała, czy chce dodatkowo dotknąć", "Ja bym nie mogła tak spokojnie siedzieć i tego słuchać" - pisali użytkownicy. Zdjęcia Darii znajdziecie w galerii na górze strony.