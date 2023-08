Laluna Unique zdobyła rozpoznawalność poprzez udział w programie TTV, "Królowe życia". W 2022 roku stacja podjęła decyzję o zakończeniu produkcji. Pomimo tego, celebrytka dalej jest obecna w polskim show-biznesie. Nie da się ukryć, że Laluna dała się poznać jako kontrowersyjna osoba z wielkim temperamentem. Występowała również w galach freak fightowych, gdzie zasłynęła głównie z niecenzuralnych wypowiedzi. Obecnie można ją oglądać w show "Diabelnie boskie". Niedawno Laluna w jednym z wywiadów opowiedziała o swoich doświadczeniach. Nie zabrakło również krytyki pod adresem innej "królowej życia".

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Bomba o Lalunie. Jest szansa na zgodę?

Laluna skrytykowała Dagmarę Kaźmierską. Nie szczędziła słów

Popularność Laluny Unique nie maleje. Celebrytka może pochwalić się ogromnym gronem obserwatorów na profilu na Instagramie. Jej poczynania w sieci śledzi prawie pół miliona. Fanom szczególnie do gustu przypadła jej transparentna osobowość. Niedawno Laluna była gościem na kanale Fansportu TV. W wywiadzie nie szczędziła słów. Gdy reporterka zapytała ją o program "Diabelnie boskie", kobieta stwierdziła, że jest to bardzo podobnych format do "Królowych życia". Bez wahania podjęła temat dawnej koleżanki z show, Dagmary Kaźmierskiej.

"Kto tu teraz k**** rządzi. Nie ma Dagmary. Królowa jest tylko jedna" - powiedziała Laluna, nie kryjąc pogardy. Wspomniała także o dwóch koleżankach z programu, które razem z nią "przejęły pałeczkę". Reporterka zapytała, czy istnieje szansa, że Kaźmierska zagości w nowej produkcji. Laluna wyznała, co sądzi o tym pomyśle. "Do nas? A z jakiej racji? Skończyła się kariera. Ona ostatnio powiedziała na mnie w wywiadach to i tamto. Ona mnie nie obraziła, ona mnie nigdy nie obraża, ani ja jej. Ja lubię jej syna, Conana. Powiedziała, że nie darzy mnie sympatią, ona mnie nie lubi" - stwierdziła celebrytka. Więcej zdjęć "królowych życia" znajdziecie w galerii.

Laluna instagram.com/@lala_laluna_official

Laluna i Dagmara Kaźmierska się nie przepadają za sobą? Królowa życia wyraziła swoje zdanie

Nic nie wskazywało na to, że Dagmara Kaźmierska i Laluna nie darzą się sympatią. Jak przyznała uczestniczka programu "Diabelnie boskie", pomimo swoich podobieństw, nigdy nie były ze sobą blisko. "Ja też nie byłam z nią koleżanką. Mamy podobne charaktery, mocne, ale inne. Dagmara u nas w programie nigdy nie zagości, bo z innymi królowymi przejęłyśmy pałeczkę" - podkreśliła Laluna. Celebrytka zaprzeczyła również doniesieniom, że to Kaźmierska wycofała się z formatu. Według Laluny, to stacja TTV zakończyła współpracę z Dagmarą, twierdząc, że "nie chce jej dłużej w programie". ZOBACZ TEŻ: Laluna chwali się nowymi zdjęciami. Internauci doszukali się marnego retuszu. "Coś nie pykło"