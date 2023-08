To już 17. edycja Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W tym roku wydarzenie rozpoczęło się 29 lipca i potrwa do 6 sierpnia. Film, w którym wystąpił Borys Szyc i jego córka Sonia "Miało cię nie być" opowiada o 17-letniej dziewczynie, która zmagając się z bardzo trudnym, życiowym tematem nieoczekiwanie wkracza do świata ojca, z którym od dawna nie utrzymuje kontaktów. Więcej zdjęć Soni i Borysa znajdziesz w galerii na górze strony.

Sonia Szyc na festiwalu Dwa Brzegi

"Miało cię nie być", to pierwsza wspólna filmowa podróż Soni i Borysa. Film realizowany był od końca maja do lipca 2022 roku na Śląsku oraz w Warszawie. Warto podkreślić, że jest to debiut 17-letniej dziewczyny na wielkim ekranie. Sonia pojawiła się razem z tatą na Festiwalu Filmu i Sztuki "Dwa Brzegi", gdzie wspólnie promowali film. Córka Szyca założyła dosyć śmiałą stylizację, której częścią był czarny, odsłaniający brzuch top, z hiszpańskim dekoltem.

Borys Szyc mówi o współpracy z córką na Festiwalu Dwa Brzegi

Aktorzy podczas wydarzenia spotkali się ze znanymi osobowościami. Na jednym ze zdjęć możemy ich zobaczyć z Grażyną Torbicką, która jest dyrektorem artystycznym festiwalu. A jak współpracę z córką wspomina Borys Szyc? "Praca nad filmem okazała się cudownym spotkaniem na wielu poziomach. Zrozumiałem, że nie trzeba mieć na wszystko odpowiedzi ani być mistrzem świata, bo potrzeba perfekcjonizmu potrafi przynieść tylko cierpienie. Myślę, że żyjemy w czasach, w których młodzi potrzebują od nas wsparcia i obecności" – mówił aktor w rozmowie z "Głosem Dwubrzeża".