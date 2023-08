Katarzyna Sokołowska ponad rok temu po raz pierwszy została mamą. Jurorka "Top model" i jej partner Artur Kozieja powitali na świecie synka Ivo. Katarzyna Sokołowska nigdy nie ukrywała, że walczyła wiele lat o macierzyństwo. W końcu zdecydowała się poddać procedurze in vitro. - Pojawiła się potrzeba macierzyństwa i pewność, że chcę o to zawalczyć (...). Cudowne jest to i sama się wzruszam, że udało się - mówiła w "Mieście kobiet". Teraz w rozmowie z Plotkiem wyznała, w jaki sposób godzi macierzyństwo z pracą. Katarzyna Sokołowska nie ukrywa, że Ivo wiele zmienił w jej życiu.

Katarzyna Sokołowska mówi o łączeniu pracy z macierzyństwem. "Niewiele jest kobiet, które mogą sobie pozwolić na niepracowanie"

Katarzyna Sokołowska w rozmowie z Plotkiem przyznała, że już od dawna ma "pewną higienę", dzięki której jest w stanie funkcjonować w show-biznesie. Nie ukrywa, że ma specyficzny tryb pracy, określa go nawet jako ekstremalny. Przyzwyczaiła się jednak do tego, a teraz musi go pogodzić z macierzyństwem.

Teraz ten balans oczywiście inaczej buduję, bo buduję myśląc o synku, o domu i o pracy. Starał się to jakoś zrównoważyć. Oczywiście teraz zdecydowanie przeważa ta sytuacja rodzinna, bo on jest maleńki, to jest po prostu dla mnie najważniejsze na świecie, ale oczywiście umiem to pogodzić z życiem zawodowym. Niewiele jest kobiet, które mogą sobie pozwolić na niepracowanie, mając dzieci - powiedziała Katarzyna Sokołowska.

Jurorka "Top model" dodała, że dla matek naturalny jest powrót do pracy, bo kobiety potrzebują mieć własną tożsamość i odnosić swoje sukcesy. Obecnie Katarzyna Sokołowska swoją higienę postrzega jako umiejętność łączenia dwóch światów - prywatnego i zawodowego. Jednocześnie Katarzyna Sokołowska nie ukrywa, że narodziny Iva wszystko zmieniły. Może jednak liczyć na wsparcie.

Mam duże wsparcie rodziny, mojego partnera i tej rodzinnej sytuacji. Wsparcie niani. Jestem świetnym organizatorem, umiem od zawsze poukładać sobie ten świat, ale oczywiście się nie wysypiam, to jest naturalne. Wstaję w nocy, ale robię to z taką, trudno powiedzieć, że przyjemnością, ale właściwie z przyjemnością, muszą powiedzieć chyba... To moje macierzyństwo takie wyczekane i wytęsknione powoduje to, że to jest część tego życia - wstawanie, te emocje dziecka, to jest coś, co ja kocham obserwować i po prostu w tym uczestniczyć - powiedziała.

