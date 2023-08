Materiał Krzysztofa Stanowskiego na temat Natalii Janoszek wywołała prawdziwą burzę w polskim show-biznesie. Jego dziennikarskie śledztwo wykazało, że celebrytka wielokrotnie wprowadzała opinię publiczną w błąd w kwestii swojej kariery filmowej czy też sukcesów w konkursach piękności. Nie wszyscy jednak zgadzają się z metodami działania Stanowskiego. Do tego grona dołączył właśnie Dawid Woliński.

REKLAMA

Zobacz wideo Woliński staje w obronie Janoszek. Mówi o Stanowskim. „Dorosły facet kopie leżącą dziewczynę"

Woliński krytycznie o działaniu Stanowskiego: Dorosły facet kopie po raz kolejny dziewczynę

Juror "Top Model" w rozmowie z Plotkiem przyznał, że nie do końca rozumie schemat działania Krzysztofa Stanowskiego. Dawid Woliński dodał, że odbiera to jako kopanie leżącego. Jemu samemu nie sprawiłoby to przyjemności i satysfakcji. Jednocześnie podkreślił, że przypadek Janoszek w show-biznesie nie jest odosobniony.

Nie odnajduję przyjemności w kopaniu leżącego. Dorosły facet kopie po raz kolejny dziewczynę i sprawia mu to przyjemność i dziką satysfakcję. Nie do końca rozumiem schemat jego działania. Myślę, że gdyby prześwietlił wiele karier w tym kraju, to prawdopodobnie coś takiego mogłoby się również znaleźć - powiedział Dawid Woliński w rozmowie z Plotkiem.

Janoszek pozuje w muzeum. Wymowne słowa

Woliński nie zmienił zdania o Natalii Janoszek: Miła, serdeczna, sympatyczna dziewczyna

Reporterka Plotka Weronika Zając spytała też Dawida Wolińskiego, czy zmienił nastawienie do Natalii Janoszek w świetle najnowszych rewelacji. Projektant podkreślił, że celebrytka wielokrotnie przychodziła do jego pracowni. Zaznaczył, że do tej pory odbierał ją jako serdeczną osobę i to się nie zmieni.

Poznałem Natalię jako miłą, serdeczną, sympatyczną dziewczynę. Wiele razy przychodziła do mojej pracowni i pojawiała się na moich prezentacjach kolekcji. Nie zmieniam o jej zdania, bo zawsze była serdeczną osobą - dodał Dawid Woliński w rozmowie z Plotkiem.

Dawid Woliński Fot. KAPiF