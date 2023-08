Na początku maja media obiegła informacja, że Katarzyna Dowbor została zwolniona z programu "Nasz nowy dom". Taką decyzję podjął dyrektor programowy Polsatu Edward Miszczak, który objął stanowisko na początku roku. Spadła na niego krytyka, w obronie Dowbor stanęły także osoby z show-biznesu, w tym m.in. Monika Richardson. Jej miejsce zajęła Elżbieta Romanowska. Odcinki z jej udziałem już są nagrywane, a aktorka relacjonuje, jak upływa jej czas na planie programu.

Elżbieta Romanowska o pracy na planie "Nasz nowy dom". Taka panuje atmosfera

Serialowa Jola z "Rancza" opublikowała kilka ujęć na InstaStories. Ekipa programu odwiedziła kolejną rodzinę, której pomogła wyremontować dom. Aktorka udostępniła także zdjęcie z profilu Martyny Kupczyk. Znalazły się na nim we dwie, radośnie uśmiechając się do obiektywu. "Jak jesteśmy razem, to chłopaki z budowy nie mają zbyt wiele do powiedzenia" - napisała architektka, współpracująca na planie. Jak widać, Elżbieta Romanowska już nawiązała przyjaźnie i bliskie kontakty z dawnymi kolegami Katarzyny Dowbor.

O tym, jak Romanowska odnajduje się na planie, jakiś czas temu opowiedział Wiesław Nowobilski. "Ela weszła na wesoło, pozytywnie. Rozpiera ją energia, którą daje każdemu, kto jest na planie. Już widzę i mogę stwierdzić, że ta współpraca będzie się naturalnie i szybko rozwijała. Jej energia jest zaraźliwa i napędza wszystkich do działania" - przyznał kierownik budowy w rozmowie z portalem deccoria.pl. Jak widać udało im się zbudować pozytywną atmosferę.