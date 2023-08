Już od jakiegoś czasu plotkowano, jakoby Sylwia Gaczorek i Tomasz Fornal mieli się spotykać. Internauci prześcigali się w wyszukiwaniu "dowodów" na związek siatkarza i stylistki fryzur. Ich domysły się potwierdziły. Zakochani właśnie potwierdzili związek. Fani byli zachwyceni wiadomością.

Sylwia Gaczorek i Tomasz Fornal potwierdzili związek. "Detektywi z TikToka znowu mieli rację "

Sylwia Gaczorek nie miała do tej pory szczęścia miłości. O poprzednim nieudanym związku opowiedziała w szczerej rozmowie z Żurnalistą. Od kilku tygodni plotkowano o romansie celebrytki z Tomaszem Fornalem. Okazało się, że internauci mieli rację. Stylistka fryzur i siatkarz właśnie potwierdzili, że są razem. Na ich instagramowych profilach pojawiła się taka sama fotografia, na której pozują objęci.

Holidays (pol. wakacje) - napisali pod zdjęciem.

W komentarzach pod postem posypały się gratulacje. Fani nie szczędzili zakochanym komplementów. "Najpiękniejsza para na świecie", "Ale słodziaki", "Dwoje pięknych ludzi, pasujecie do siebie, moglibyście grać główne role w ‘Barbie’" - pisali. Komentujący zauważyli też, że po raz kolejny śledztwo internautów zakończyło się sukcesem. "Detektywi z TikToka znowu mieli rację", "Rutkowski to może schować się przy detektywach z TikToka" - żartowali.

Sylwia Gaczorek jest nie tylko stylistką fryzur, ale także odnoszącą sukcesy bizneswoman. Celebrytka jest właścicielką kilku salonów fryzjerskich. Z jej usług korzystają polskie gwiazdy. Prowadzi także popularny kanał w serwisie YouTube, gdzie pokazuje swoją codzienność. W rozmowie z Żurnalistą fryzjerka przyznała, że pierwszy milion zarobiła w wieku zaledwie 25 lat. Droga do sukcesu pełna była jednak wyrzeczeń. "Mam w sobie coś takiego jak syndrom biednego człowieka. Dla mnie to były tylko cyferki na koncie. Ja tak naprawdę do 25. roku życia nie byłam nigdy na wakacjach. Bo ja byłam w takim cugu pracy. Ja cały czas zapierniczałam. Miałam może jedną niedzielę wolną na dwa miesiące, bo od poniedziałku do soboty pracowałam w salonie po 12 godzin dziennie" - wspominała.