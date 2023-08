Kiedy w listopadzie 2021 roku Britney Spears doczekała się zniesienia kurateli ojca, który od ponad 13 lat sprawował kontrolę nad jej życiem, wydawało się, że w końcu zacznie jej się układać. Niestety, rzeczywistość okazała się zgoła inna. Piosenkarka nadal przeżywa wzloty i upadki. Ostatniego okresu nie może zaliczyć jednak do najlepszych.

Britney Spears znowu przeżywa trudne chwile. Chodzi o synów piosenkarki

Britney Spears osiągnęła międzynarodowy sukces jako nastolatka. Księżniczka popu nie udźwignęła jednak sławy i przeszła załamanie nerwowe. Kilka lat temu gwiazda zaczęła powoli wychodzić na prostą. Wzięła ślub z młodszym o 13 lat Samem Asghari. Niestety niedługo później zaczęły pojawiać się doniesienia o kryzysie w związku pary. O nie najlepszym stanie piosenkarki mogły świadczyć też kontrowersyjne zdjęcia, które publikowała w sieci.

Britney Spears uzależniona? Rodzona się o nią martwi

Serwis TMZ twierdzi, że piosenkarka znów przeżywa osobisty dramat. Spears jest matką dwóch nastoletnich synów, Jaydena James i Seana Prestona. Ojcem chłopców jest były mąż piosenkarki Kevin Federline. Pociechy wokalistki już wkrótce zamieszkają z tatą i jego nową żoną na Hawajach. Britney nie ma podobno nic przeciwko. Bardzo żałuje jednak, że synowie nie chcą się z nią pożegnać przed wyprowadzką. Nastolatkowie już od ponad roku nie kontaktują się z matką. Według informatora TMZ gwiazda bardzo przeżywa utratę relacji z synami.

Britney Spears wydaje książkę. Wokalistka opowie o swoich przeżyciach

Życie Britney Spears to materiał na niejedną książkę. Ostatnio media donosiły, że gwiazda planuje wydać autobiografię zatytułowaną "The Woman in me". Piosenkarka szczerze opisze w niej swoją historię. "Napisana z niezwykłą szczerością i humorem, przełomowa książka Spears rzuca światło na nieprzemijającą siłę muzyki i miłości oraz na to, jak ważne jest, by wreszcie opowiedziała własną historię, na własnych warunkach" - głosi opis promocyjny książki. Biografia księżniczki popu ma się ukazać 23 października 2023 roku.