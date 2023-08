Polski świat sportu żyje aferą wokół triatlonisty Roberta Karasia, który w wydanym przez siebie oświadczeniu sam przyznał, że w jego organizmie wykryto niedozwolone substancje. Sportowiec zaznaczył jednak, że nigdy nie stosował żadnej formy dopingu. Całą sytuację skomentował dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski, który w rozmowie z Przeglądem zaznaczył, że Karasiowi grożą nawet cztery lata dyskwalifikacji oraz utrata zdobytego rekordu. "Przez niego straciłem 600 tys. zł w jeden dzień" - odniósł się do słów Rynkowskiego Karaś podczas rozmowy w programie "Hejt Park".

Zobacz wideo Robert Karaś z synem

Monika Pyrek uderza w Roberta Karasia

Takie postawienie sprawy przez Karasia bardzo nie spodobało się lekkoatletce i olimpijce Monice Pyrek. Sportsmenka uważa, że triatlonista pieniądze stracił na własne życzenie, a nie z powodu komentarza Rynkowskiego. "A nie przypadkiem przez swoje decyzje?! Świadome stosowanie dopingu i robienie z siebie ofiary nie mieści mi się w głowie!" - napisała oburzona na Twitterze.

Nie wszyscy stają murem za Karasiem

Szerokim echem odbiło się nie tylko samo wyznanie Karasia na temat wykrycia w jego organizmie zabronionych substancji, ale też wspomniana wyżej rozmowa w "Hejt Parku". Sportowiec, który postanowił szczerze opowiedzieć o całym zajściu, przyznał, że zgodził się na stosowanie suplementów ze względu na walkę w Fame MMA.

"Wiedziałem, że to biorę, natomiast, nie zagłębiałem się w to, bo miałem to w d****. Natomiast zapytałem się, czy jest to legalne. Powiedział mi: "72 godziny i nie będziesz tego miał w organizmie", więc wiedziałem, że to jest coś nielegalnego" - powiedział. Zdjęcia Roberta Karasia możecie znaleźć w naszej galerii na górze strony.

Robert Karaś w programie 'Hejt Park' Fot. YouToube.com/@Kanal_Sportowy

I choć wielu fanów i bliskich Roberta Karasia, cały czas oferuje mu wsparcie, publikując w sieci posty i komentarze oznaczone hashtagiem "team Karaś", innych mocno zirytowały słowa triatlonisty. Ekspertka od wizerunku Marta Rodzik w rozmowie z Plotkiem stwierdziła, że z tego powodu wiele osób może się od niego odwrócić. Cały komentarz ekspertki znajdziecie w tym artykule.