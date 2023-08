Ida Nowakowska chciałaby, żeby jej syn służył w Kościele. "Czytamy Biblię"

Ida Nowakowska to prezenterka "Pytania na śniadanie" i prowadząca "The Voice Kids". Pracownica TVP wielokrotnie w wywiadach mówiła o swoim przywiązaniu do wiary katolickiej. Prywatnie 33-latka jest żoną Jacka Herndona oraz mamą dwuletniego Maksymiliana. W najnowszym wywiadzie z czasopismem "Dobry Tydzień" Nowakowska przyznała, że chciałaby, żeby jej syn służył w Kościele.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska o aferze z Mamą Ginekolog: Wszyscy powinni być traktowani tak samo

Nowakowska marzy, że jej syn zostanie ministrantem. "Bardzo lubimy razem modlić się codziennie"

Prowadząca "Pytanie na śniadanie" przyznała, że wychowuje swojego syna w duchu wiary katolickiej. Ida Nowakowska dodała, że dużą wagę przykłada do codziennej modlitwy oraz niedzielnych mszy. Gwiazda TVP wyjawiła, że chciałaby, żeby w przyszłości jej syn został ministrantem.

Wychowuję mojego synka w wierze katolickiej i bardzo lubimy razem modlić się codziennie i chodzić w niedzielę do kościoła. Obchodzimy święta kościelne i czytamy Biblię. Bardzo bym chciała, aby w przyszłości Maksymilian zechciał zostać ministrantem. Te wszystkie kościelne rytuały dodają naszym codziennym dniom specjalnego wymiaru i wyjątkowej wzniosłości - przyznała Ida Nowakowska w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

Gościni PnŚ poprosiła o pomoc. Natychmiastowa reakcja

Ida Nowakowska została ambasadorką Światowych Dni Młodzieży

Ida Nowakowska poinformowała także, że została ambasadorką Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie w tym roku odbywa się w Lizbonie. Prezenterka wyznała, że kulisy uroczystości będzie relacjonowała w mediach społecznościowych.

To największa wspólna pielgrzymka wszystkich młodych ludzi z całego świata, którą zapoczątkował Jan Paweł II. (...) W tym roku już jako ambasador Światowych Dni Młodzieży pojadę na nie z mężem i synkiem i będę pokazywała najważniejsze wydarzenia i kulisy spotkań w mediach społecznościowych - dodała Ida Nowakowska.

Ida Nowakowska z mężem i synem Fot. KAPiF