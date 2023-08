Aleksandra Żebrowska karmi piersią. "Czy może się pani zasłonić?". Zażartowała

Aleksandra Żebrowska należy do tej grupy gwiazd, które nie lukrują rzeczywistości. Swoim obserwatorom pokazuje, że jest zmęczona, ma rozstępy, a także nie ukrywa, że dzieci potrafią dać jej nieźle popalić. Ostatnio wrzuciła zdjęcie zrobione po godzinie 5:00. Leżała w łóżku, a na twarzy miała nogę córki. "Może jeszcze zaśnie" - napisała z nadzieją. Tym razem także opublikowała kadr, na którym pozuje z dzieckiem.

Aleksandra Żebrowska karmi piersią. Pokazała to na Instagramie

Żebrowska na ujęciu karmi dziecko piersią. Siedzi na ławce, co może świadczyć o tym, że była w miejscu publicznym. "Czy może się pani zasłonić?" - brzmi podpis. Celebrytka zażartowała z tego tekstu, który często słyszą kobiety znajdujące się w sytuacji, co ona na zdjęciu. Zarzuciła na twarz pieluchę, tym samym pokazując, co myśli o takich uwagach. Zdjęcie pojawiło się na Instagramie żony Michała Żebrowskiego 1 sierpnia. Wtedy jest obchodzony Światowy Dzień Karmienia Piersią.

To, co robi Aleksandra Żebrowska, nie wszystkim przypada do gustu. Niektórzy uważają, że momentami przesadza z publikowanymi treściami i przekracza granicę dobrego smaku. Ona jednak nie reaguje na zaczepki hejterów, a wręcz śmieje się z ich komentarzy. "Pani Aleksandro, pani nie ma wstydu […]. Pani nie zasłużyła na takiego męża" - zarzuciła jej jedna z użytkowniczek Instagrama. Wtedy dodała zdjęcie oraz podpis, w którym wyśmiała sytuację. Co napisała? Możecie przeczytać to TUTAJ. Zdjęcia Aleksandry Żebrowskiej, na których pokazuje także gorsze momenty macierzyństwa, znajdziecie w naszej galerii na górze strony.