Emitowaną w 2022 roku edycję "Top Model" wygrała Klaudia Neścior, która o zwycięstwo walczyła z Natalią Woś i Michaliną Wojciechowską. Ku ogromnemu zdziwieniu widzów tuż przed finałem z modowym show pożegnała się Adriana Hyzopska, którą wielu fanów typowało na zwyciężczynię 11. edycji. Ada cały czas jednak poświęca się modowej pasji, a efekty jej pracy można podejrzeć na jej instagramowym profilu.

Tak dziś wygląda Ada z "Top Model". Poznajecie?

Po zakończeniu pracy na planie "Top Model" Ada Hyzopska podpisała kontrakt z agencją modelek, a w sieci chwali się zdjęciami z sesji reklamowych i współprac ze znanymi markami, stylistami i fotografami. Adriana, która jest osobą transpłciową, bardzo mocno angażuje się także we wsparcie kampanii na rzecz osób LGBTQ+.

Od czasu "Top Model" Hyzopska przeszła także ogromną przemianę, jeśli chodzi o wizerunek. Na castingu zaprezentowała się w krótkich, brązowych włosach, które przedłużono jej jeszcze w programie. Adrianie nowa fryzura niezwykle się spodobała, a na najnowszych zdjęciach widać, że postanowiła pójść o krok dalej.

Dziś nosi jasne, proste blond włosy, które sięgają jej aż do pasa. Jak na modelkę przystało, Ada nie boi się eksperymentować z wizerunkiem - na czas festiwalu przefarbowała włosy na kolor różowy, a na fotografiach chętnie pokazuje się zarówno w naturalnej wersji, jak i z perfekcyjnym, często bardzo mocnym makijażem. Więcej zdjęć Ady - zarówno nowszych, jak i tych z czasów "Top Model", znajdziecie w galerii na górze strony. Swoim doświadczeniem z modelingu Hyzopska postanowiła podzielić się z innymi uczestnikami modowego show. Pod koniec lipca zdradziła w instagramowym poście, że wzięła udział w zdjęciach do jednego z odcinków 13. edycji "Top Model", która trafi do emisji już jesienią.