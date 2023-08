Agustin Egurrola przez wiele lat związany był ze stacją TVN. Jakiś czas temu choreograf przeszedł jednak do Telewizji Polskiej. Prowadzi też własną sieć szkół tańca. Zapracowany celebryta zawsze znajduje jednak czas dla najbliższych. Ostatnio tancerz pochwalił się na Instagramie rodzinną fotografią. Dwuletni Oscar skradł serca internautów.

Zobacz wideo Czy syn Agustina Egurroli będzie tancerzem?

Agustin Egurrola pozuje z żoną i synem. Internauci zgodni. "Kopia taty"

Agustin Egurrola w 2020 roku poślubił ukochaną Dianę. Rok później na świat przyszedł ich syn. Choreograf ma też córkę ze związku z Niną Tyrką. Carmen urodziła się w 2008 roku i dziś jest już nastolatką. Niedawno na instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie, na którym tancerz pozuje wraz z żoną i młodszą pociechą.

Pozdrawiamy kochani i życzymy cudownego weekendu - napisał pod fotografią.

Agustin Egurrola z rodziną Instagram/agustinegurrola

Internauci byli zachwyceni rodzinnym kadrem Egurroli. Fani stwierdzili też, że mały Oscar jest bardzo podobny do sławnego taty. "Ale cudowny chłopczyk", "Piękności coraz to większe na zdjęciach", "Syn to kopia taty" - czytamy w komentarzach. Więcej rodzinnych fotografii choreografa znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

