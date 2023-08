Król Karol III jest w złym stanie. Chodzi o księcia Harry'ego

O złych stosunkach Harry'ego z rodziną królewską wiadomo od dawna. Teraz jeden z brytyjskich tabloidów pochyla się nad królem Karolem III, który mimo że to żadna nowość, coraz bardziej ma cierpieć przez konflikt z młodszym synem i na niego narzekać do najbliższych. "Nie był nawet w stanie przeczytać jego książki" - donosi "The Mirror". Według tabloidu, król ma aktualnie być w złym stanie psychicznym, bo mimo wielu rozważań, nie widzi rozwiązania, które pozwoliłoby mu naprawić stosunki z Harrym i jego żoną, Meghan. A o tym ponoć marzy.

Wie, co to znaczy się mocno załamać

Król Karol III już ma za sobą poważne załamanie nerwowe. Jak swego czasu informował królewski ekspert Christopher Andersen dla "Fox News Digital", taka sytuacja miała miejsce wiele lat temu, bo podczas związku z księżną Dianą. "Karol pogrążył się w głębokiej depresji w trakcie swojego pierwszego małżeństwa i był na skraju załamania nerwowego. Myślał, że nie ma po co żyć" - mówił ekspert. Nie wiadomo, jak teraz mocne jest załamanie Karola. Faktem jest, że władca wywiązuje się ze wszystkich publicznych obowiązków i regularnie jest widywany w, mogłoby się zdawać, świetnej formie. Przedstawiciele Pałacu Buckingham nie wydali póki co w tym temacie żadnego komunikatu.

Karol umie prosić i dziękować

Były kamerdyner Karola, który pracował dla niego w latach 2004-2011 opowiadał w jednym z wywiadów, że najstarszy syn królowej Elżbiety II i księcia Filipa to "absolutny dżentelmen", dlatego ekspertów nie dziwi, że rodzinne problemy nie są mu na rękę. Mimo że Karol trzymał ponoć synów krótko i nie rozpieszczał ich jak matka, ma być w stosunku do najbliższych osobą troskliwą. Podczas wspomnianej przez eksperta kolacji, gdy jeden z gości zachowywał się bardzo wyniośle wobec osób obsługujących stoły, ówczesny książę Walii zrobił na nim bardzo pozytywne wrażenie przez to, że się nie wywyższał i starał zachowywać się normalnie. "Książę Karol zawsze mówił 'proszę' i 'dziękuję'. Jego maniery są nienaganne" - opowiadał Grant Harrold na blogu Slingo. Więcej zdjęć króla znajdziesz w galerii na górze strony.

