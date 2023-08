Marcin Hakiel w marcu 2022 roku rozstał się z Katarzyną Cichopek po 14 latach małżeństwa. Bardzo to przeżył. Po kilku miesiącach zaczął spotykać się z tajemniczą blondynką, której twarzy początkowo nie pokazywał. Później okazało się, że ma na imię Dominika i tak jak tancerz ma dzieci z poprzedniego związku. Ostatnio jednak na jego Instagramie panował ponury nastrój i brakowało zdjęć z ukochaną. Internauci zaczęli spekulować, że związek należy już do przeszłości. Tym bardziej że zaczęto plotkować o kiełkującym uczuciu pomiędzy tancerzem a Magdaleną Stępień. Teraz to już oficjalne - Marcin Hakiel jest singlem.

Marcin Hakiel rozstał się z Dominiką

Ostatnio tancerz dużo czasu spędzał z Magdaleną Stępień. Na ich profilach na Instagramie pojawiają się podobne ujęcia. Tancerz przez przypadek pokazał też zdjęcie, na którym widać Stępień. To podgrzało atmosferę wokół związku Hakiela i Dominiki. Świat Gwiazd dotarł do anonimowego znajomego Dominiki, który poinformował, że para faktycznie zakończyła relację. Informator serwisu dodał, że to właśnie kobieta miała podjąć decyzje o rozstaniu. Więcej zdjęć byłych partnerów znajdziecie w galerii u góry strony.

Tak to prawda. W Krotoszynie nie było tajemnicą, że są parą, ale dziś Dominika milczy na ten temat. To ona podjęła tę decyzję, bo Dominika to bardzo odpowiedzialna i myśląca o przyszłości kobieta [...] - twierdzi źródło Świata Gwiazd.

Hakiel i Stępień są parą? To nie uciszy plotek. Przez przypadek ją pokazał

Znajomy Dominiki twierdzi, że kobieta chciała budować z tancerzem rodzinę, jednocześnie podchodziła do związku z rezerwą. Nie chciała się przeprowadzać do Warszawy, zanim dobrze nie pozna partnera. Choć to Dominika miała zakończyć związek, mocno to przeżyła. "Nie jest jej łatwo, ale na szczęście chroniła swoją prywatność i dzięki temu może uniknąć hejtu i niezdrowej sensacji. Na razie nie zanosi się na to, bo Marcin i Dominika zostali przyjaciółmi" - dodał informator. Myślicie, że tancerza i Magdalenę Stępień faktycznie coś łączy?