Życie prywatne Joanny Opozdy wywołuje niemałe emocje i to już od dawna. Na początku minionego roku aktorka doświadczyła bolesnego rozstania - kilka dni przed narodzinami syna Vincenta dowiedziała się bowiem, że mąż Antoni Królikowski zdradzał ją z sąsiadką Izabelą. Od tego czasu Joanna Opozda jest singielką, choć co jakiś czas w mediach pojawiają się kolejne doniesienia o jej rzekomych romansach. Niedawno była widziana u boku młodszego mężczyzny, z którym imprezowała i nie szczędziła sobie czułości. Potem podejrzewano, że ma romans z pisarzem Remigiuszem Mrozem, z którym chętnie przekomarza się na Instagramie. Teraz z kolei podejrzewa się, że zaczęła spotykać się ze znanym reżyserem!

Podczas gdy Antoni Królikowski nie ukrywa, że ułożył sobie życie u boku swojej kochanki, to Joanna Opozda jest bardziej tajemnicza. Niechętnie ujawnia na Instagramie jakiekolwiek fakty związane z życiem prywatnym, dlatego też budzą tak duże zainteresowanie. Teraz portal shownews.pl informuje, że w minioną sobotę aktorka bawiła się na imprezie z cyklu Letnie Brzmienia. Na błoniach PGE Narodowego podziwiała występy takich gwiazd, jak Katarzyna Nosowska czy Mrozu. Nie była jednak sama. Portal informuje, że Joanna Opozda imprezowała w towarzystwie reżysera Tadeusza Łysiaka, który w 2022 roku był nominowany do Oscara za film krótkometrażowy "Sukienka".

Asia i Tadeusz nie byli tam sami. Bawili się w większej grupie wspólnych znajomych - jak to często bywa na koncertach. Na pierwszy rzut oka nie zachowywali się jak para. Możliwe jednak, że postanowili mocno się pilnować, przebywając w zatłoczonym miejscu publicznym, gdzie praktycznie każdy mógłby im z ukrycia zrobić zdjęcie - powiedział informator shownews.pl.

Wcześniej Tadeusz Łysiak spotykał się z Michaliną Robakiewicz, córką Adrianny Biedrzyńskiej i aktorką znaną z "Na Wspólnej". "Asia i Tadeusz nie byli tam sami. Bawili się w większej grupie wspólnych znajomych - jak to często bywa na koncertach. Na pierwszy rzut oka nie zachowywali się jak para. Możliwe jednak, że postanowili mocno się pilnować, przebywając w zatłoczonym miejscu publicznym, gdzie praktycznie każdy mógłby im z ukrycia zrobić zdjęcie" - oświadczyła aktorka jakiś czas temu na Instagramie.

Jej wpis był nawiązaniem do plotek, jakoby Tadeusz Łysiak miał romans z Magdaleną Stępień. Co ciekawe, reżyser i uczestniczka "Top Model" zbliżyli się do siebie na urodzinach Joanny Opozdy.