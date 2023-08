Nicole Sochacki-Wójcicka wypoczywa właśnie na wakacjach z rodziną. Działająca prężnie w sieci jako Mama Ginekolog, celebrytka, pochwaliła się właśnie, że tym razem wybrała się w rejs luksusowym statkiem wycieczkowym. Zdjęcia z wypoczynku, które kipią bogactwem, zamieszcza teraz chętnie w sieci. Za swój urlop influencerka zapłaciła prawdziwą fortunę, co też zdążyła już odnotować.

Luksusowe wakacje Mamy Ginekolog. Chwali się ile kosztowały

Dopiero co Mama Ginekolog dzieliła się ujęciami z Rzymu, a już rozkoszuje się rozpoczęciu urlopu w kolejnym miejscu. "Ahoj, przygodo" - pisała. W poniedziałek celebrytka oprowadziła obserwatorów po pokładzie luksusowego statku i pokazała wszystkie oferowane na miejscu udogodnienia - w tym centrum fitnessu, basen, sklep z torebkami czy czy multimedialną restaurację. Za wypoczynek na pokaźnych rozmiarów okręcie słono zapłaciła. Gdy użytkowniczka zapytała w jednym z komentarzy, ile kosztuje taki luksus, odpowiedziała natychmiast. "Mówiłam. Dużo. Około 50 tysięcy" - napisała. Nicole Sochacki-Wójcicka informowała też na początku tygodnia, że teraz jej statek zacumowany jest na Korsyce, w miejscowości Ajaccio. We wtorek już była w Portofino. Gdzie jeszcze wyruszy? Zdjęcia Mamy Ginekolog z wakacji znajdziesz w galerii na górze strony.

Zainspirowała fanów i nie zapomina o pracy

Oglądający relacje Mamy Ginekolog nie szczędzą jej teraz komplementów i zachwytów. Dużo z jej obserwatorów deklaruje, że uda się kiedyś w podobną podróż, podczas której nie będzie trzeba liczyć domowego budżetu. "Jeśli już płynąć, to właśnie na takim wypasie, żeby było przeżycie takie z wow", "Zainspirowałaś mnie do takiego rejsu" - piszą fanki celebrytki. Nicole na wakacjach poza tym, by być w kontakcie z fanami, nie zapomina też o zobowiązaniach celebryckich. Jedno z ostatnich zamieszczonych przez nią InstaStories przedstawia ją w bikini w toalecie i to nie przypadek. "Tak, poszłam do kibla nagrać reklamę. Natomiast serio miałam pytania o ten strój" - tłumaczyła.

Mama Ginekolog fot. instagram/mamaginekolog