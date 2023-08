Agata Rubik na początku kwietnia oznajmiła, że razem z mężem i dziećmi przeprowadza się do Miami. Wkrótce para zaczęła relacjonować w mediach społecznościowych kolejne etapy przenosin za ocean. Teraz, po miesiącach ciężkich przygotowań, pożegnań z rodziną i oczywiście szukania lokum w USA, małżeństwo wsiadło w samolot i odleciało. Na ich profilach na Instagramie można śledzić, jak Rubikowie odnajdują się w nowym miejscu. Ostatnio relacjonowali kolejne zakupy i wykańczanie wnętrza apartamentu.

Zobacz wideo Pierwsza noc Rubików w USA

Piotr Rubik skręca meble, a Agata nagrywa stories na Instagrama

Jeden z pierwszych kilku dni w domu Piotra i Agaty Rubik kręcił się wokół zakupów i wyposażania mieszkania. Para najpierw wybrała się na zakupy, czym żona dyrygenta pochwaliła się w mediach społecznościowych, pokazując na nagraniu pełen bagażnik zakupów. Kobieta oczywiście wymieniła, co kupili. "Kupiliśmy jakieś tam regały, wieszaki..." - wymieniała. W markecie towarzyszyły im córki.

Rubikowie na zakupach fot. instagram/agata_rubik

Druga część dnia zeszła gwiazdorskiej parze na rozpakowywaniu zakupów. Piotr Rubik wziął się za skręcanie łupów. Na pierwszy ogień poszedł odkurzacz. Pomocną dłoń ofiarowała mu Ala. Jednak z nagrania, jakie jego żona zamieściła na Instagramie, wynika, że nie szło mu to za dobrze. "Bo ty to źle zrobiłeś" - oskarżała go córka. Mężczyzna zaczął się szybko bronić... ale nie dane nam było się dowiedzieć, kto miał rację.

W całym mieszkaniu Piotra i Agaty Rubik największą uwagę przykuwa ogromny taras, który przynależy do mieszkania. Widać z niego zarówno panoramę miasta, jak i otaczającą budynek zieleń i oczywiście ocean. Żona dyrygenta nie ukrywa, że ten widok od razu skradł jej serce.

Pokazując taras, celebrytka rozmarzyła się z wizją jego urządzenia. Kobieta przyznała, że do pełnego spełnienia brakuje jej zestawy wypoczynkowego, który idealnie odnalazłby się na tarasie. Rubik marzy o wypiciu kawy z widokiem na Miami i ocean. Wyznała, że żałuje, że nie mogli zabrać mebli ogrodowych, które zostały w ich posiadłości w Polsce. Więcej zdjęć z nowego apartamentu Rubików znajdziecie w galerii na górze strony.