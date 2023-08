Natalia Janoszek wydaje się być niewzruszona faktem, że jej kariera oparta na kłamstwach właśnie legła w gruzach. Kilka dni temu Krzysztof Stanowski opublikował niemal trzygodzinny film, w którym ostro rozprawia się z celebrytką. Tymczasem ona spokojnie zwiedza Londyn, chwaląc się nowymi zdjęciami. Na jednej z fotografii pozuje przy wymownym dziele. W ten sposób komentuje aferę?

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o Janoszek i Stanowskim. "To wasza wina"

Natalia Janoszek pozuje w muzeum. W ten sposób komentuje aferę ze Stanowskim? Wymowne słowo

Już od kilku dni Natalia Janoszek przebywa w Londynie, gdzie relaksuje się i miło spędza czas. Przynajmniej to pokazuje na swoim instagramowym profilu. Na razie nie zabiera głosu w sprawie filmu Stanowskiego, nie komentuje swoich kłamstw i nie próbuje się z nich tłumaczyć. Co jakiś czas wrzuca za to wymowne zdjęcia. Ostatnio pokazała zdjęcie sprzed pięciu lat, na którym pozowała z szarfą Miss Tourism przy zasadzonym drzewie obok tabliczki z jej imieniem. Widniał na niej napis: "Miss Poland Janoszek Natalia Magdalena The World Miss Tourism Ambassador 2018". Fotografia mogła być jej komentarzem w sprawie afery.

Janoszek w TVP. Wykorzystano aferę, żeby uderzyć w PO

Teraz z kolei odwiedziła galerię Bartoux, w której podziwiała surrealistyczne prace znanych artystów. Na Instagramie pokazała m.in. rzeźbę Salvadora Dalego, a także dzieło Mela Bochnera, który tworzy różne wariacje i umiejscowienia frazy "Blah! Blah! Blah!. Natalia Janoszek zapozowała przy jednym z jego dzieł - na fotografii widać, jak się w nie wpatruje.

Natalia Janoszek instagram.com/nataliajanoszek

Choć upadła celebrytka nie dodała do zdjęcia nic więcej, nie pokusiła się o żaden komentarz, to nie sposób nie odnieść wrażenia, że w ten sposób odniosła się do afery z Krzysztofem Stanowskim. Fraza "bla, bla, bla" może świadczyć o jej podejściu do obecnej sytuacji.