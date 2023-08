Anna Lewandowska znana jest widzom z kącika show-biznesowego w "Pytaniu na śniadanie". Dziennikarka zdradza najświeższe plotki ze świata znanych i lubianych. Zawsze przy tym jest energiczna i radosna. Oprócz tego jest również wydawczynią śniadaniówki TVP. Choć zdawać by się mogło, że przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie, to zdecydowanie woli być po drugiej stronie. "Zdecydowanie lepiej czuję się w roli wydawcy. To dla mnie o wiele bardziej kreatywne doświadczenie daje mi ogromną frajdę. Lubię zespołowo wymyślać kolejne programy, układać je tak by miały jak najwyższą oglądalność" - mówiła. Anna Lewandowska jest szczęśliwą żoną i matką.

Anna Lewandowska ma chorego syna. Ostatnio świętowali dziesiąte urodziny

Dziennikarka jest mamą dwójki synów. Jeden z nich, dziesięcioletni Leon jest ciężko chory. Po urodzeniu stwierdzono u niego m.in. wadę mózgu i wady serca. Wycięto mu niemal całe jelito cienkie. Anna Lewandowska regularnie informuje internautów o stanie zdrowia chłopca, w czym pomaga jej fan page na Facebooku "Leo SuperMocarz". Pod koniec lipca dziennikarka świętowała urodziny syna. Na InstaStories opublikowała zdjęcie z przejmującym opisem.

Dziesięć lat temu urodził się mój syn Leo. Mocno walczył, by być. Dwie operacje ratujące życie, kilka kolejnych, mnóstwo miesięcy w szpitalu, ponad dziewięć lat rehabilitacji. Nikt nie potrafi śmiać się tak radośnie jak on! Może kiedyś się doczekam i powie "mama". Chciałabym i staram się, by był najkochańszym dzieckiem na świecie. Mój skarbulek. Dzięki każdej osobie, która daje mi wsparcie - napisała.

Instagram Ani Lewandowskiej to miejsce, gdzie publikuje głównie kadry z pracy. Rzadko publikuje rodzinne zdjęcia. Stara się chronić życie prywatne. Wyjątkiem były czasy pandemiczne. Zdjęcia znajdziesz w galerii u góry strony.