Piotr Kaszewiak ze "Sprawą dla reportera" związany jest już od dziesięciu lat. Mecenas regularnie udziela się w programie Elżbiety Jaworowicz, a widzowie nie wyobrażają sobie, aby go w tym formacie zabrakło. Mężczyzna nie tylko udziela trafnych porad, ale potrafi również prowadzić zaciekłe dyskusje z bohaterami czy nawet z samą prowadzącą, wzbudzając wiele emocji. Nic więc dziwnego, że stał się ulubieńcem publiczności, zyskując sobie niemałe grono fanów. Szczególnie wśród kobiet, które w sieci często komplementują wygląd przystojnego prawnika. Jednak dla wszystkich wzdychających do niego pań mamy złą wiadomość, ponieważ mężczyzna jest od lat w szczęśliwym związku. Jego partnerkę znacie z telewizji.

Partnerka mecenasa Kaszewiaka ze "Sprawy dla reportera" często pojawia się w TVP

Chociaż Piotr Kaszewiak jest powszechnie znany widzom Telewizji Polskiej, to stara się żyć raczej z dala od blasku fleszy. Jest natomiast bardzo aktywny w mediach społecznych i to dzięki temu możemy dowiedzieć się trochę więcej na temat jego życia prywatnego. Jak można wywnioskować ze zdjęć, które umieszcza na swoim instagramowym profilu, mężczyzna od dłuższego czasu spotyka się z Igą Paradą.

Wybranka mężczyzny również jest adwokatką, a z TVP związana jest przez program "Pytanie na śniadanie". W telewizyjnej śniadaniówce często pojawia się w roli ekspertki, kiedy są poruszane tematy prawne. Kobieta pojawiła się także w "Interwencji". Prywatnie posiada własną kancelarię, która ma siedziby w Łodzi i Zduńskiej Woli.

Kaszewiak pozwany o milion złotych. O co chodzi?

Jakiś czas temu Piotr Kaszewiak w mediach społecznościowych zamieścił wpis, w którym wyznał, że jeden z uczestników "Sprawy dla reportera" pozwał go o milion złotych. Jest to jednak stara sprawa, ale, jak się okazuje, ciągnie się do dzisiaj.

Kiedyś pewien rolnik pozwał mnie o milion (tak, jeden milion złotych) za to, że w "Sprawie dla reportera" powiedziałem mu, że.. "bank miał prawo odmówić przyznania mu jednego mln zł kredytu". W konsekwencji od kilku lat geniusz (z pomocą komornika) spłaca mi koszty sądowe i adwokackie za ten wygłup. Na tę chwilę starczyłoby mi już na samochód - tłumaczył mecenas.

Adwokat z programu Elżbiety Jaworowicz postanowił opowiedzieć o tej sprawie w związku z konfliktem pomiędzy Natalią Janoszek a Krzysztofem Stanowskim. Kobieta pozwała dziennikarza po tym, jak ten umieścił na swoim kanale film demaskujący jej medialną karierę. "Podobnie świetlanie oceniam przyszłość głośnego procesu wytoczonego przeciwko Kanałowi Sportowemu i Krzysztofowi Stanowskiemu" - podsumował Kaszewiak, porównując obie sytuacje. Zdjęcia Piotra Kaszewiaka z partnerką znajdziecie w galerii.