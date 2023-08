Jubileuszowa edycja Tour de Pologne rozpoczęła się w tym roku w Poznaniu, gdzie wyścig wraca po 16 latach. Kolarzy czeka siedem etapów, w których przejadą m.in. przez Opole, Katowice i Kraków. Całość można śledzić na antenie TVP Sport do 4 sierpnia. Nie wszystko jednak idzie po myśli realizatorów. Ostatnio przytrafiła im się niemała wpadka. Więcej zdjęć z wyścigów znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Straszny wypadek na Tour de Pologne. "Widziałem mnóstwo krwi na asfalcie"

Tour de Pologne. Kibice wykorzystali transmisję do wyrażenia swojego zdania

W niedzielę 30 lipca kolarze pokonywali trasę z Leszna do Karpacza. Wiedząc o dokładnym miejscu, przez które mieli przejeżdżać uczestnicy wyścigu, kibice postanowili wykorzystać nawierzchnię do przekazania swojej opinii na temat rządzącej partii. Widzowie obserwujący transmisję mogli zauważyć znane wszystkim hasła uderzające w Prawo i Sprawiedliwość. Napis pojawił się czterokrotnie. Kadr z telewizji wrzucono na profil Sekcji Gimnastycznej na Twitterze. Możecie zobaczyć go poniżej. Część Internautów nie mogła powstrzymać się od żartów i komentowała całe wydarzenie. "Jest siła w narodzie", "Realizator wizji ma problemy" - pisali.

Tak wygląda klasyfikacja generalna Tour de Pologne po wygranej Majki

To nie pierwsza taka sytuacja, kiedy kibice atakują rząd

Po obserwacji wielu wydarzeń sportowych możemy wywnioskować, że politycy z Prawa i Sprawiedliwości nie cieszą się sympatią wśród polskich kibiców. Podczas otwarcia Igrzysk Europejskich w Krakowie, Jacek Sasin i prezydent Andrzej Duda zostali wygwizdani przez wszystkich zgromadzonych. A całkiem niedawno na Indywidualnych Mistrzostw Polski w żużlu, kibice nie oszczędzili też Adama Niedzielskiego i Ryszarda Czarneckiego. ZOBACZ TEŻ: Duda ma willę w Krakowie. Tam inflacja nie dotarła? Cena masła pod lupą