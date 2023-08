Agnieszka Kotońska jest znana z programu "Gogglebox", gdzie towarzyszy jej mąż oraz czasami syn. Kiedy pojawiła się na antenie TTV, miała wyrazisty wizerunek (Zobacz: Kotońska nie przypomina siebie sprzed lat. W pierwszym odcinku show była blondynką). Na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Eksperymentowała z włosami, a także zaczęła się odchudzać. Do tej pory zrzuciła prawie 40 kilogramów.

Agnieszka Kotońska schudła. Jak to zrobiła?

Celebrytka chętnie opowiada, jak udało jej się schudnąć. Okazuje się, że nie korzystała z usług profesjonalistów. "Sama podjęłam walkę, bez żadnego trenera, bez pomocy, zaczęłam metamorfozę! Codziennie odpalałam YouTube i krok po kroku walczyłam! Wierzyłam sama w siebie i się udało! Trzeba tylko chcieć i wierzyć, że się uda! Walcz! Fruń po swoje!" - motywowała fanów na InstaStories. Kotońska wprowadziła kilka zmian w menu.

Odstawiła białe pieczywo, zrezygnowała z alkoholu. Nie je też słodyczy, za to dodała dużo warzyw. Sama opracowała dla siebie idealną dietę. Agnieszka Kotońska obserwowała, jak jej organizm reagował na zmiany, korygowała błędy. Odrzucała to, co jej nie pasowało. "Ciężko było. Łzy, pot, ćwiczenia, dieta, suplementacja. (…) Każdy sobie myśli, że to tak łatwo zrzucić kilogramy i cieszyć się tym, ale to nie jest proste" - wyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Niedawno celebrytka pochwaliła się, że schudła jeszcze więcej. Jej waga pokazuje 68 kilogramów. Tym samym zrzuciła ich prawie 40, bowiem na początku przygody z odchudzaniem wskazówka pokazywała 106.

