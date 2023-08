Autorka słynnego "Seksu w wielkim mieście", Candace Bushnell, podobnie jak inspirowana nią bohaterka, ma wiele ciekawych historii randkowych. O swoich miłosnych podbojach, które równie dobrze mogłyby się przytrafić Carrie Bradshaw, pisarka opowiedziała w nowym wywiadzie. Okazuje się, że wiek potencjalnego partnera nigdy nie był dla niej przeszkodą. W tym temacie jest bardzo tolerancyjna i nie ma hamulców. A że czasem jej wybranków potrafiło dzielić aż 70 lat? Dla niej to nic szokującego.

Jej wybranków dzieliło 70 lat

Candace Bushnell przez długi czas opisywała życie swoje życie towarzyskie oraz najbliższych przyjaciółek w "The New York Observer". Jej słynna kolumna stała się początkiem książki pt: "Seks w wielkim mieście", która została zekranizowana przez HBO z Sarą Jessicą Parker w roli głównej. Randki pisarki obfitowały w ekscesy, a to, z kim się potrafiła umówić, może przyglądając się z boku, wydawać się zaskakujące.

Mam tak wiele szalonych przygód randkowych. Pewnego tygodnia spotykałam się z facetem, który miał 21 lat i facetem, który miał 91 lat" - powiedziała pisarka w "Us Weekly".

Nie zawsze było kolorowo

Jakiś czas temu Candace Bushnell udzieliła też wywiadu Wirtualnej Polsce, w którym mówiła, że przez długi czas mężczyźni nie chcieli się z nią spotykać, bo bali się, że zostaną opisani w jej słynnej rubryce. "Ale umówmy się, to zazwyczaj byli mężczyźni, z którymi i tak nie chciałabym się spotykać" - mówiła Bushnell. Autorka "Seksu w wielkim mieście" nie widziała jednak nigdy problemu w ich obawach, bo twierdzi, że miała prawo czerpać ze swoich przygód. "Ostatecznie, ludzie umawiają się ze sobą z wielu powodów, więc nigdy nie chodziło tylko o to, czy o kimś napiszę, czy nie. Umawiają się dla statusu, seksu, rozrywki lub w ogóle nie randkują, bo nie czują takiej potrzeby" - dodała pisarka, której uwielbiane przez fanów na całym świecie bohaterki można teraz oglądać w kontynuacji "Sexu w wielkim mieście". Obecnie HBO emituje drugi sezon "I tak po prostu". Co ciekawe, mimo konfliktu z Sarą Jessicą Parker i ekipą, na plan wróciła niedawno gościnnie Kim Cattrall, czyli Samantha Jones. Zdjęcia z serialu znajdziesz w galerii na górze strony.

Candace Bushnell Fot. Steve Eichner/Shutterstock