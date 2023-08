W październiku 2022 roku Maciej Musiał pożegnał swojego ukochanego dziadka, który zmarł w wieku 98 lat. Ich relacja była wyjątkowa, czym gwiazdor "Rodzinki.pl" chętnie chwalił się na Instagramie. Marian Markiewicz był częstym gościem na profilu wnuka - występował w jego nagraniach lub pozowali razem do zdjęć. Maciej Musiał chętnie chwalił się przeszłością swojego dziadka - Marian Markiewicz walczył bowiem w Armii Krajowej i miał stopień kapitana.

Maciej Musiał opowiedział historię swojego dziadka. Marian Markiewicz walczył w obronie ojczyzny

Maciej Musiał opisał na Instagramie życiorys swojego dziadka. Kapitan Marian Markiewicz (ps. Maryl) miał na swoim koncie liczne zasługi dla kraju. Urodził się 29 marca 1924 roku w Kownie, które obecnie znajduje się na Litwie. Gdy miał cztery lata zamieszkał wraz z rodzicami w Wilnie. Od czasu wybuchu wojny w 1939 roku zaczął angażować się w działalność konspiracyjną w Związku Wolnych Polaków, przez co trafił do więzienia w Wilnie, w którym przebywał przez dwa lata - od listopada 1941 roku do kwietnia 1943 roku. Nie znaleziono jednak dowodów na jego konspiracyjną działalność, więc został wypuszczony na wolność. To doświadczenie oczywiście go nie zniechęciło do działania - zaraz potem działał w Okręgu Nowogródzkim Armii Krajowej. Brał też udział w wyzwoleniu Wilna w ramach operacji "Ostra Brama". Do tych wydarzeń doszło kilka tygodni przed wybuchem Powstania Warszawskiego.

Marian Markiewicz nie tylko walczył w obronie ojczyzny, ale uratował wielu ludzi. "W czasie Bitwy na rozkaz Kalenkiewicza wyprowadził z obławy grupę żołnierzy, tym samym ratując im życie. Pozostał w strukturze konspiracyjnej, nadal brał udział w akcjach podziemia niepodległościowego" - napisał Maciej Musiał.

Musiał ukrywał to przez rok. Dopiero teraz pochwalił się nowym biznesem

Po wojnie Marian Markiewicz nie zaznał spokoju - spędził siedem lat w więzieniu w Stargardzie Szczecińskim. Groziła mu kara śmierci, ale ostatecznie skazano go na 15 lat pozbawienia wolności. Wyszedł na wolność w styczniu 1955 roku w wyniku amnestii. Ostatecznie został doceniony i nagrodzony za swoje dokonania - otrzymał Krzyż Walecznych, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Złoty Krzyż Zasług, Krzyż Partyzancki oraz Krzyż Armii Krajowej.

Maciej Musiał o relacji z dziadkiem. Była wyjątkowa

Maciej Musiał regularnie odwiedzał dziadka, często i dużo rozmawiali, dlatego aktor doskonale znał jego historię i poznał jego doświadczenia. Na swoim instagramowym profilu opublikował mnóstwo zdjęć i nagrań, na których można zobaczyć Mariana Markiewicza. Śmierć ukochanego dziadka była więc dla niego trudnym przeżyciem i dopiero kilka tygodni temu po raz pierwszy wrócił wspomnieniami do spotkań z nim, rozmawiając z Tomaszem Sekielskim. "Mój dziadek zawsze był taką osobą. On wsiadał do autobusu i dziękował kierowcy, mówił: "dziękuję ci za twoją służbę". Wychodził od lekarza i mówił: dziękuję ci za twoją służbę. Zawsze tworzył kontekst tego, że cokolwiek robimy, trzeba pamiętać, by to oddawać innym, społeczeństwu" - powiedział Maciej Musiał. Aktor przyznał, że jego dziadek był osobą "zero-jedynkową". Walczył o swoje zdanie, ale jednocześnie był bardzo czuły. Dla Macieja Musiała niesamowity był fakt, jak dużo przeżył jego dziadek.

Jego poziom wrażliwości... on się kochał przytulać! Był tak czuły, tak fajny - powiedział.

Mrozowska chciała się wybrać do kawiarni Musiała. Miała niestety pecha

Maciej Musiał przyznał, że rozważał stworzenie dokumentu o historii dziadka. W pamięci telefonu ma mnóstwo filmów i nagrań, które mógłby wykorzystać, ale na razie nie jest w stanie ich oglądać. Na ten moment wywołują zbyt intensywne emocje.

Jakiś czas temu doszło jednak do przełomu - Maciej Musiał wybrał się do Wilna i "pogadał z dziadkiem" pod Ostrą Bramą. Znów zaczął myśleć o stworzeniu dokumentu.