Tego nie wiedzieliście o Pawle Królikowskim. Okazało się, że miał nieślubnego syna

Paweł Królikowski w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Operacji neurochirurgicznej musiał się poddać również cztery lata później z powodu zdiagnozowanego guza mózgu. Niestety, aktor zmarł 27 lutego 2020 w Warszawie w wieku 58 lat. Od 1988 roku był mężem Małgorzaty Ostrowskiej (popularnej Grażyny z serialu "Klan"), którą poznał wieku 21 lat, na egzaminach do wrocławskiej szkoły aktorskiej. Wspólnie doczekali się pięciorga dzieci: trzech synów: Antoniego, Jana i Ksawerego i dwóch córek - Julii i Marceliny.

Paweł Królikowski ma nieślubnego syna. Chłopak dostał po nim spadek

Jak się jednak okazuje, aktor miał jeszcze jednego, nieślubnego syna. Jak udało się ustalić Super Expressowi, chłopak mieszka we Wrocławiu. To właśnie tam Królikowski miał wdać się w romans z jego matką. Małgorzata Ostrowska-Królikowska, gdy dowiedziała się o zdradzie męża, postanowiła mu jednak wybaczyć. Trwała przy mężu aż do jego przedwczesnej śmierci. Gwiazda "Klanu" spędzała teraz weekend w Kudowie-Zdroju na festiwalu im. Pawła Królikowskiego. Sprawy nieślubnego dziecka jednak nie chce komentować.

To nie jest moment, w którym chciałabym o tym rozmawiać. Zakończyliśmy właśnie festiwal... - powiedziała se.pl

Nieślubny syn Pawła Królikowskiego dostał po nim spadek. Co jeszcze wiadomo?

Gdy Paweł Królikowski zmarł, fani byli w szoku. Opłakiwała go rodzina, przyjaciele i mnóstwo fanów "Rancza" i nie tylko. Podczas pogrzebu, choć nie w pierwszym rzędzie, znalazł się młodzieniec łudząco podobny do aktora. Z przekazanych se.pl dokumentów wynika, że na początku listopada 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Piasecznie zakończyła się sprawa spadkowa po zmarłym aktorze. Stronami postępowania byli: żona Małgorzata Ostrowska-Królikowska oraz jej dzieci z Pawłem. W sprawie uczestniczył jednak również jego nieślubny syn, który nie nosi po nim nazwiska. Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał dziennikarzom portalu, że "orzeczenie dotyczące spadku zostało wydane na podstawie ustawy", a nie testamentu. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

