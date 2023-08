Nie milkną echa relacji Marcina Hakiela i Magdaleny Stepień. Ta rzekoma od niedawna miałaby się zacieśniać, co zbiegło się w czasie z tym, że tancerz przestał pokazywać się z ukochaną Dominiką. Póki co żadna ze stron nie skomentowała tych pogłosek, ale zainteresowani podsycają zainteresowanie fanów i mediów, wrzucając na Instagram podobne kadry czy komentując swoje posty. Teraz pojawiły się spekulacje, że oboje pojawią się w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami", którą Polsat planuje na wiosnę. Głos w tej sprawie zdążyła już zabrać produkcja.

Osoba z produkcji "Tańca z Gwiazdami" zabrała głos w sprawie doniesień o Hakielu i Stępień

Czyżbyśmy byli świadkami kolejnej pary, której wybuch miłości obserwowalibyśmy co tydzień na ekranach telewizorów? Tak było w przypadku Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek, których wspólne zdjęcia z programu znajdziesz w galerii na górze strony . Wygląda jednak na to, że plotki o udziale tancerza i Magdaleny Stępień są mocno przesadzone. Portal ShowNews skontaktował się z produkcją w sprawie spekulacji internautów. Tajemniczy informator w nieoficjalnej rozmowie ostudza emocje.

"Taniec z Gwiazdami" to pieśń przyszłości. Teraz wszyscy skupiają się na jesiennej ramówce. Kolejna edycja wystartuje dopiero wiosną 2024 roku. Wstępne rozmowy z uczestnikami nawet się jeszcze nie rozpoczęły. Na negocjacje i kontrakty przyjdzie czas zimą - stwierdził informator.

Internauci dopytują Hakiela o rzekomą relację z Magdaleną Stępień. Odpowiedział

Hakiel mędrkuje o nowym rozdziale

Co ciekawe, według śledztwa internautów, Marcin Hakiel i Magdalena Stępień mieli spędzić ostatnie dni razem w Gdańsku, o czym świadczyły podobne kadry wrzucane na Instagram. Mało tego, były mąż Katarzyny Cichopek nawet przez przypadek pokazał Magdę Stępień na jednym ze zdjęć. Teraz z kolei skomentował jej post. "W życiu nie do końca chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko co postanowimy z tym zrobić. Nigdy nie wiemy, czy za rogiem nie czeka na nas nowy rozdział. Koniec jest zarazem początkiem" - napisał pod postem, w którym Stępień podzieliła się refleksją, że nabrała dystansu do pewnych spraw.

