Od kilku dni w sieci wrze w związku z doniesieniami na temat rzekomego romansu Marcina Hakiela i Magdaleny Stępień. Internauci prowadzą kolejne śledztwa, z których wynika, że tych dwoje ostatnio się do siebie zbliżyło. Marcin Hakiel i Magdalena Stępień mieli spędzić ostatnie dni razem w Gdańsku, o czym świadczyły podobne kadry wrzucane na Instagram. Mało tego, były mąż Katarzyny Cichopek nawet przez przypadek pokazał Magdę Stępień na jednym ze zdjęć. Teraz z kolei skomentował jej post.

Marcin Hakiel komentuje post Magdy Stępień. Nie uciszy tym plotek

Choć fani i media już wprost pytają Marcina Hakiela i Magdalenę Stępień o naturę ich relacji, a oni konsekwentnie milczą, to jednak najwyraźniej jednocześnie postanowili podsycić zainteresowanie wokół siebie. Była uczestniczka "Top Model" dodała długi wpis, a Marcin Hakiel wymownie go skomentował. Magdalena Stępień zaczęła od słów: "Będą mówić o Tobie, siać plotki, spekulacje, dociekać. Ale powiem wam, że od pewnego czasu przestałam się tym przejmować i nabrałam dystansu do pewnych spraw". Dalej wspomina swoją rozmowę z Małgorzatą Ohme, która bardzo jej pomogła. Poczuła ulgę, dostając możliwość mówienia o swoich traumatycznych przejściach związanych ze śmiercią syna. Przyznała, że mogła stać się "głosem wielu kobiet, które straciły dzieci, a także być wsparciem dla tych, którzy nie widzą nadziei i sensu dalszego życia".

Internauci dopytują Hakiela o rzekomą relację z Magdaleną Stępień. Odpowiedział

Nie spodziewałam się tego wszystkiego, a to, co doświadczyłam, zmieniło mnie na zawsze i myślę, że wpłynie na życie wielu z was. Zrozumiałam również, że warto poruszać publicznie tak trudne historie jak moja. One jednoczą ludzi i dają nadzieję - dodała Magdalena Stępień.

Pod postem można zobaczyć lawinę słów wsparcia od fanów, a wśród nich... komentarz Marcina Hakiela. "W życiu nie do końca chodzi o to, co nam się przytrafia, tylko co postanowimy z tym zrobić. Nigdy nie wiemy, czy za rogiem nie czeka na nas nowy rozdział. Koniec jest zarazem początkiem" - napisał. Internauci docenili jego słowa. "Przepięknie napisane", "Jakie to mądre i życiowe", "Bardzo mądre słowa" - komentowali.

Marcin Hakiel komentuje post Magdaleny Stępień instagram.com/magdalena___stepien

Można spodziewać się, że słowa Marcina Hakiela nie uciszą plotek.