Małgorzata Rozenek z chęcią dzieli się na Instagramie nagraniami z okazałego domu, do którego wprowadziła się z całą rodziną rok temu. Posiadłość celebrytki ma szereg udogodnień, w tym basen. To doskonałe rozwiązanie zwłaszcza w czasie wakacji. Radosław Majdan i synowie Małgorzaty Rozenek chętnie korzystają z tego luksusu. Poniedziałkowe popołudnie spędzili, pluskając się w wodzie.

Rodzinna sielanka Majdanów nad basenem. "Czyste szczęście"

Małgorzata Rozenek wstawiła na Instagram serię filmików, na których widzimy jej synów bawiących się nad basenem. Na nagraniu znajduje się też dumny Radosław Majdan, który uczy pływać małego Henryka. Luksusowy basen wypełniła turkusowa woda i trzeba przyznać, że aż chce się do niej wskoczyć, zwłaszcza w upalny dzień. Eleganckie, białe barierki nawiązują do angielskiego stylu, który od zawsze jest bliski sercu Perfekcyjnej Pani Domu. Nastrój rodzinnej sielanki udzielił się także Małgorzacie Rozenek. Dała temu wyraz na jednej z relacji. Więcej zdjęć basenu Majdanów znajdziecie w galerii na górze strony.

Czyste szczęście - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek screen Fot. Instagram.com/m_rozenek

Małgorzata Rozenek wkrótce poprowadzi festiwal w Sopocie

Warto dodać, że sierpień u Małgorzaty Rozenek będzie obfitował także w wyzwania zawodowe. Prezenterka po raz pierwszy zajmie się konferansjerką prestiżowego festiwalu. Rozenek jest jedną z prowadzących tegorocznej edycji Top of the Top Festival w Sopocie. Jak dotąd wielkim marzeniem celebrytki była rola gospodyni "Dzień dobry TVN". To udało jej się zrealizować, chociaż nie zagrzała długo miejsca w programie. Wiadomo już, że Rozenek nie będzie prowadzącą śniadaniówki od jesiennej ramówki.

Radosław Majdan, Małgorzata Rozenek Fot. KAPiF