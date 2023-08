Edyta Pazura co pewien czas organizuje na Instagramie sesję "Q&A", czyli odpowiada na pytania obserwatorów. Ostatnio w ramach tego cyklu zabrała głos w sprawie Natalii Janoszek, która przechodzi kryzys wizerunkowy. Wszystko zapoczątkowały materiały Krzysztofa Stanowskiego na Kanale Sportowym. Aktorka bije mu brawo.

Edyta Pazura o aferze z Janoszek. "To wierzchołek góry lodowej"

"Krzysztof Stanowski, mistrz i tyle! I nie jest to kwestia pani Janoszek, bo takich w polskim show-biznesie jest całe mnóstwo. Tak, mówmy otwarcie, że to wierzchołek góry lodowej [...]. Może obnażenie tej żenady, udowodni w końcu ludziom, że wolimy czytać o księżniczce z Indii w prywatnym samolocie, niż posłuchać ludzi inteligentnych, którzy mogą mieć realny wpływ na nas" - zaczęła żona aktora. Jej zdaniem skandal z udziałem Janoszek świadczy o łatwowierności Polaków.

Jaki będzie finał? Będzie prosty. Hodujemy głupie społeczeństwo. W świecie wielkich możliwości będzie 80 procent głupich, którzy wolą wierzyć w bajki. Obym się myliła - podsumowała

Edyta Pazura https://www.instagram.com/edyta_pazura/

