W ostatnim czasie media rozpisują się na temat księcia Harry'ego i Meghan Markle. Od jakiegoś czasu w sieci krążą plotki na temat ich kryzysu, a nawet rozwodu. Para jednak nie nigdy się do nich nie odniosła. Z pewnością jednak można mówić o kryzysie wizerunkowym. Meghan i Harry byli pewni, że po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych będą mogli przebierać w ofertach współpracy. Tak się jednak nie stało. Ponadto kobieta straciła kontrakt ze Spotify, które zajmowało się produkcją jej podcastu, co znacznie odbiło się na jej karierze. Wiadomym jest także, że para nie utrzymuje kontaktu z brytyjską rodziną królewską. Meghan i Harry nie odpowiadają na zaproszenia bliskich z pałacu Windsor.

Książę Harry i Meghan Markle byli wielokrotnie zapraszani do Balmoral. I tym razem nie pojadą

Zamek Balmoral w Szkocji to rezydencja Windsorów, a także ich prywatna własność. To właśnie tam Elżbieta II przyjęła oświadczyny księcia Filipa. W tym miejscu co roku brytyjska rodzina królewska spędza wakacje. Jest to ważne wydarzenie, które daje możliwość Sussexom na spokój i relaks z dala od mediów i reporterów. W 2023 roku będzie to pierwsza taka podróż od śmierci królowej Elżbiety II. Król Karol III wyznał, że zamierza kontynuować tradycję. Każdy z członków rodziny ma otwarte zaproszenie na wyjazd. Jak się jednak okazało, Harry i Meghan po raz kolejny przegapią wycieczkę.

Harry i Meghan nie uczestniczą w wyjeździe do Balmoral od 2019 roku. To właśnie wtedy doszło do kłótni między synami króla Karola III. Jak przekazał królewski autor Robert Lacey w swojej książce "Battle of Brothers", w tamtym czasie Meghan udzieliła wywiadu dla czasopisma "Vogue". Williamowi miały się nie spodobać poruszone przez nią kwestie. Gdy próbował wyjaśnić je ze swoim młodszym bratem, doszło do awantury. William i Harry wówczas bardzo się od siebie oddalili. Młodszy syn Karola wraz z żoną od tego momentu przestali uczestniczyć w corocznych wyjazdach do zamku. Oficjalną wymówką było to, że syn Harry'ego i Meghan był zbyt mały na ciągłe podróże samolotem. Innym członkom rodziny królewskiej nie uszło jednak uwadze to, że Archie i tak często podróżował z rodzicami. Nie da się ukryć, że po tym kłamstwie niesmak pozostał. Więcej zdjęć księcia Williama i księcia Harry'ego znajdziesz w galerii na górze strony.

Wieloletnia przyjaźń zakończyła się z hukiem? David Beckham wściekły na Sussexów

Książę Harry odciął się również od przyjaciół w Wielkiej Brytanii. Jego dawni znajomi są wściekli

Niedawno wyszło na jaw, że książę Harry stracił kontakt ze swoimi dawnymi przyjaciółmi. Okazało się, że przez decyzje syna króla Karola III, jego znajomi bardzo się zawiedli. Na ten temat wypowiedziała się reporterka portalu Daily Mail, Rebecca English. "Z tego, co słyszałam, jest wielu ludzi, którzy są naprawdę zniesmaczeni tym, co zrobił od czasu opuszczenia rodziny królewskiej. (...) Byli przyjaciele brzydzą się nim. Dorastając, William i Harry stworzyli wokół siebie bardzo zwarty krąg znajomych" - wyznała na łamach zagranicznego serwisu. Wygląda na to, że znajomi Harry'ego są zranieni przez jego zachowanie. ZOBACZ TEŻ: To księżna Kate zmusiła Pałac do reakcji na oskarżenia Meghan Markle i księcia Harry'ego. "Historia nas osądzi"