Doda i Dariusz Pachut nadal milczą na temat rozstania. Fani mają teorię

Doda przygotowała dla fanów niemałą niespodziankę. Miłośnicy wokalistki już zacierają ręce. W Polsacie będzie można obejrzeć drugi program poświęcony wokalistce. Tym razem przyjrzymy się jej codzienności. Na Instagramie stacji widzimy kolejną zapowiedź programu o Dodzie. Pod nią roi się od komentarzy nie tylko dotyczących kariery wokalistki, ale jej życia prywatnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda o banie od Górniak. Wyznaje, kogo sama zablokowała. Mówi też o Marinie

We wrześniu startuje show Dody. Obecnie głośno o jej rzekomym rozstaniu. Fani mają nowe teorie

"Czy są tu fani @dodaqueen? Od września na antenie Polsatu reality #dodadreamshow, w którym obejrzycie cały #backstage przygotowań do niezwykłych, autorskich koncertów Dody. Prócz tego będziecie mogli zobaczyć, co naprawdę dzieje się w życiu artystki tu i teraz" - zapewnia nas stacja. Pod postem pełno komentarzy od fanów, którzy wypatrują emisji show. "Już nie mogę się doczekać tego najlepszego show, jakie nas spotka w tym roku" - napisał jeden z nich. Nie brakuje poza tym dyskusji na temat rzekomego rozstania wokalistki i Dariusza Pachuta. Żadna ze stron nie skomentowała tych doniesień. Niektórzy uważają, że to chwyt marketingowy, aby wypromować program. "Po to Doda usunęła zdjęcia z Dariuszem, żeby podsycić zainteresowanie", "Jak każda kobieta mam wysoki poziom empatii i jeśli ja zamartwiam się o obcą dla mnie kobietę, przeżywam z nią potencjalne rozstanie, a będzie to akcja promocyjna, będzie mi mega przykro. Bo tak na uczuciach się nie gra" - wspomniała jedna z internautek.

Doda w każdej sytuacji może liczyć na wsparcie fanów

Doda zdradziła, z kim udała się na wypoczynek. Wybór zaskakuje

Nie zabrakło pod postem obrońców artystki. "Udawać rozstanie? Ludzie opanujcie się… Teraz jest moment, w którym najbardziej potrzebowałaby jego wsparcia, duży projekt… nowe show. Ona nie potrzebuje już większego rozgłosu, by robić takie rzeczy..." - czytamy w komentarzach. A wy co o tym myślicie? Po zdjęcia Dody zapraszamy do galerii.