Grażyna Szapołowska należy do grona kobiet, które nie trzymają swojego życia prywatnego w tajemnicy. Popularna aktorka chętnie informuje o swoich codziennych obowiązkach i często pokazuje, co u niej słychać. Z instagramowego konta dowiedzieliśmy się, że w niedzielę była na spacerze. Cała uwaga skupiła się na makijażu, a dokładniej rzecz biorąc - na jego braku. Gwiazda kina prezentowała się zupełnie inaczej. Na krótkich nagraniach była wręcz nie do poznania.

REKLAMA

Zobacz wideo Grażyna Szapołowska ograniczyłaby pierwszeństwo pieszych na pasach. Co jeszcze by zmieniła? "Budowałabym autostrady z co najmniej czterema pasami jezdni"

Grażyna Szapołowska poszła na całość. Na Instagramie pokazała się praktycznie bez makijażu

Grażyna Szapołowska postanowiła podzielić się ze swoimi fanami relacją z niedzielnego spaceru. Odbył się on w malowniczym lesie. Okoliczności przyrody były wręcz bajkowe. Z postu wynika, że artystce towarzyszyły dwa psy - yorkshire terrier i owczarek niemiecki. Aktorka miała na sobie szary, monochromatyczny komplet i niecodzienne dodatki - błękitna czapka oraz eleganckie klapki. Całość wyglądała fenomenalnie. Mimo perfekcyjnego looku na pierwszy plan wysunęła się twarz Szapołowskiej, która pokazała się bez mocnego makijażu. Takiej jej nie znaliśmy.

Grażyna Szapołowska stawia na naturalność

Grażyna Szapołowska przez lata przyzwyczaiła swoich fanów do bardzo konsekwentnego stylu. Od zawsze była wierna elegancji i kobiecości. Jak widać aktorka postanowiła zmienić dotychczasowe przyzwyczajenia. Teraz stawia na wygodę i nieco bardziej naturalną wersję siebie. Trzeba przyznać, że zarówno z makijażem, jak i bez prezentuje się fenomenalnie. Więcej zdjęć Grażyny Szapołowskiej w galerii.

Grażyna Szapołowska Fot. instagram.com/@grazyna_szapolowska