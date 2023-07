Szymon "Szymool" Besser znany jest przede wszystkim ze swoich streamów na platformie Kick. W Internecie jest określany "patostreamerem", z powodu treści, jakie tworzy. Szymona możecie znać też z 16. gali FAME MMA, gdzie przegrał walkę z Dawidem Rzeźnikiem, znanym jako MrDzinold. Dawniej był bardzo aktywny na Twitchu, jednak jego konto zostało zablokowane z powodu naruszenia zasad. Pomimo tego, Besser nie wyciągnął odpowiednich wniosków. Po raz kolejny przyciągnął do siebie kłopoty.

Szymon "Szymool" Besser trafi do więzienia? Co zrobił?

Szymon Besser postanowił streamować nietypową sytuację. Na jednej z transmisji zawodnik Fame MMa pokazuje, jak wchodzi do kościoła NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Po chwili ogląda się, czy nie ma nikogo w pobliżu i bez wahania otwiera konfesjonał. W końcu kradnie... stułę. Na nagraniu wyraźnie widać, jak Szymool chowa przedmiot do plecaka i mówi: Fanty zabrane. Następnie zadowolony wychodzi z kościoła. Nie wszystko jednak poszło po jego myśli. Więcej zdjęć streamera znajdziesz w galerii na górze strony.

Akcja zakończyła się niepowodzeniem. Streamer został zatrzymany przez ochroniarza, który natychmiast zażądał zwrotu przedmiotu. Całą sytuację skomentował jeden z polityków, Dariusz Matecki, który poinformował, że zdarzenie zostanie zgłoszone do organów ścigania. Nagranie zostało zabezpieczone, a Szymool może ponieść konsekwencje nie tylko za to, że próbował ukraść stułę, ale także za obrazę uczuć religijnych.

Szymon Besser dał się poznać jako fighter w Fame MMA. Co dalej z jego karierą?

Szymool był znany głównie z walki na Fame MMA. Jego przeciwnikiem był Dawid Rzeźnik. Mężczyźni zmierzyli się podczas 16. edycji gali. Walka trwała ostatecznie pełne trzy rundy. Besserowi nie udało się zwyciężyć. Planował jednak kolejne spotkania na ringu. Teraz jednak małoprawdopodobne jest to, że dostanie następną szansę. Czy to koniec kariery streamera w internecie i we freak fightach? ZOBACZ TEŻ: Dominika Tajner miała wziąć udział w gali MMA dla gwiazd. Ujawnia kulisy. "Zostałam po prostu oszukana"