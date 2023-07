Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zaapelował w poważnej sprawie. Chodzi o Mariusza Kolonko, który w sieci posługuje się również imieniem Max. Były reporter TVP w opublikowanym nagraniu groził Andrzejowi Dudzie śmiercią. Sprawa trafiła do prokuratury. "Składamy do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego w sprawie tego sprawcy. Można Andrzeja Dudę lubić lub nie, zgadzać się z jego poglądami lub uważać je za szkodliwe i populistyczne. Jednak nawoływanie do zabójstwa tego człowieka jest ciężkim przestępstwem i powinno być ścigane z całą surowością prawa" - napisali przedstawiciele Fundacji w mediach społecznościowych.

Max Kolonko groził prezydentowi śmiercią. Teraz poniesie konsekwencje

Dawny reporter Mariusz Max Kolonko od wielu lat nie jest brany na serio. Mężczyzna wielokrotnie wykazał się prześmiewczą i niepoważną narracją. Niedawno mężczyzna przekroczył pewną granicę. Teraz poniesie konsekwencje swoich czynów. Kolonko zdenerwował się, gdy usłyszał, że Andrzej Duda wręczył Order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Swoich słów nie poparł żadnym źródłem, przywołując wydarzenia, które nigdy nie miały miejsca.

Ty pi******* su******* Duda, ty. Ty jesteś zdrajcą ojczyzny. Ty już straciłeś kontrolę nad sobą (...), dajesz ten sam medal człowiekowi, który wrzuca księży do więzień (....), jednemu z największych dyktatorów i jednemu z najcięższych przestępców, jakich znała ludzkość od czasów Hitlera. I potem piszesz w tweecie: "You will never walk alone". Nigdy nie będziesz szedł sam? Ja mam pomysł na to. Ty będziesz mu towarzyszył. Razem, gdziekolwiek pójdziecie, czy do celi więziennej, czy na krzesło elektryczne. A może będziecie wisieć na tej samej gałęzi - mówił rozemocjonowany Mariusz Kolonko

Mariusz Max Kolonko twitter.com/maxkolonko/status/1685595489763282944

To jednak nie wszystko. Mariusz Kolonko nie szczędził słów, mówiąc wprost, że Andrzej Duda "będzie pojmany i przekazany wagnerowcom, wydalony z kraju". Niepokojące słowa dalej wydobywały się z jego ust przed kamerą. "Ty będziesz umierał długo Dudo, ja ci to mówię. I jeżeli ktoś będzie mówił, że to są groźby, groźby karalne – mam to w d****, co to będzie. Ja mówię, co będzie. Mówię, co zrobię z tobą Duda. Ja cię za******** po prostu, rozumiesz?" - powiedział Kolonko. Przerażająca wypowiedź będzie miała swoje konsekwencje.

Kim jest Mariusz Max Kolonko?

Mariusz Max Kolonko w latach 90. spełniał się jako korespondent TVP w Stanach Zjednoczonych. Z Telewizją Polską współpracował od 2005 roku. Przez jakiś czas był również związany z TVN czy TV4. Mężczyzna prowadzi również platformę streamingową MaxTVGo. Jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi, które zazwyczaj budzą niepokój. Przykładowo, dwa lata temu ogłosił "wybuch patriotycznej narodowej republikańskiej rewolucji". Miało to na celu "zbudowanie wolnej Polski". ZOBACZ TEŻ: Mariusz Max Kolonko domaga się 200 tysięcy złotych. Uważa, że padł ofiarą "zorganizowanego trollingu"