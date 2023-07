Wiosną 2023 roku dowiedzieliśmy się, że Kevin Costner próbuje rozwieść się ze swoją żoną. "Próbuje" nie jest tutaj przypadkowym słowem, ponieważ nic nie zapowiadało się na polubowny proces. Największym punktem spornym był majątek pary, a przede wszystkim dom, z którego nie chciała się wyprowadzić żona aktora. Jak zakończyła się ta walka? Więcej zdjęć Costnera i jego rodziny znajdziesz w galerii na górze strony.

Christine Baumgartner, żona Kevina Costnera musi opuścić jego dom

Posiadłość jest warta 145 milionów dolarów. Nic dziwnego, że Christine nie chciała jej opuścić. Wszystko jasno było określone w intercyzie. W razie rozwodu żona Costnera miała wyprowadzić się z rezydencji w ciągu miesiąca. Jak informowały zagraniczne media, Baumgartner zwlekała z tym kilka tygodni. W końcu zapadła decyzja, która wymusza na kobiecie opuszczenie domu do 31 lipca. Jak przekazuje źródło magazynu People, Christine zamieszka w kwaterze dla personelu. Jest to tymczasowe rozwiązanie, ponieważ wciąż szuka miejsca dla siebie. Dodatkowo nie chce zakłócać na razie codzienności dzieci, które jesienią wrócą do szkoły.

Kevin Costner chciał się pozbyć żony jak najszybciej

Mimo że Christine prosiła aktora o to, by ten pozwolił jej przebywać w domu do końca sierpnia, Costner wnioskował o szybką wyprowadzkę i chciał usunąć żonę z willi do połowy lipca. Główną przyczyną rozstania pary miał być brak zainteresowania rodziną ze strony aktora. Costner poświęcał im za mało czasu i dlatego Christine postanowiła od niego odejść. Była modelka ma z gwiazdorem trójkę nastoletnich dzieci. ZOBACZ TEŻ: Złamała mu serce, a i tak odziedziczyła część majątku. Kim była pierwsza żona Hugh Hefnera? Zdjęcia byłych partnerów znajdziecie w galerii na górze strony.