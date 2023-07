Joanna Krupa i Ewa Chodakowska jakiś czas temu zaangażowały się we wspólny projekt. W programie "Zacznijmy odNowa" wraz z ekspertami będą ratować małżeństwa w kryzysie. W formacie weźmie udział osiem małżeństw z kilkuletnim stażem, których relacje się wypaliły. W rozmowie z nami celebrytka zdradziła, czy do pomocy parom wykorzystuje własne doświadczenie związkowe.

Joanna Krupa będzie pomagać małżeństwom w kryzysie. Sama ma w tej kwestii bogate doświadczenie

Joanna Krupa była związana z Douglasem Nunesem, ale niedawno postanowili się rozwieść. Celebrytka ogłosiła na Instagramie, że podjęła z mężem decyzję o separacji, ale para chce zachować przyjacielskie relacje ze względu na ich córkę. Pojawiły się nawet plotki, że chcą ratować swoje małżeństwo, bo pojawili się razem na planie "Top Model". Właśnie trwają zdjęcia do nowej edycji show i Nunes miał opiekować się ich córeczką, kiedy Joanna była zajęta pracą na planie. Fani liczą na to, że ich związek da się jeszcze uratować, a to idealnie wpisuje się tez w ideę nowego programu, do którego zaangażowała się Krupa. Dziennikarz Plotka zapytał celebrytkę, czy w programie wykorzystuje własne doświadczenie.

Myślę, że tak, bo dużo też przeżyłam. Wiadomo, dwa śluby. Nie jestem tam dla nich ekspertką od związków, ale też od nich się uczę. Dają mi też motywację. Długo są razem małżeństwem, mają dzieci, wiadomo, nie każdy moment jest piękny w ich życiu, ale oboje chcą nad tym pracować. Ci, co się zgłaszają do programu, bardzo chcą polepszyć swoje relacje. Chcą, żeby motylki w brzuchu wróciły do nich w związku. To jest piękne, że chcą nad tym popracować i chcą też wrócić do formy, w której kiedyś byli.

Joanna Krupa o swojej roli w programie "Zacznijmy odNowa". "Robię dla nich coś fajnego"

Joanna Krupa podkreśliła, że uczestnicy prowadzonego przez nią programu chcą nie tylko naprawić małżeńskie relacje, ale także wrócić do fizycznej formy sprzed lat. Celebrytka podkreśliła, że takie podejście bardzo ją inspiruje. "Są takie pary, które są szczęśliwe, ale chcą też, aby było lepiej. Są też pary, które przeżyły jakieś trudne sprawy w swoim życiu, ale dalej walczą, dalej chcą" - podkreśliła Krupa. W programie Ewie Chodakowskiej i Joannie Krupie towarzyszyć będzie także sztab ekspertów od związków. "Ja jestem bardziej taka, co ich słucha, wspiera i nie raz robię coś fajnego dla nich, żeby trochę odcięli się od problemów. Idziemy na zakupy, kupić jakąś fajną bieliznę, czy prezent dla żony" - powiedziała. Joanna Krupa w rozmowie z Plotkiem opowiedziała też o jednym z małżeństw z programu. Mężczyzna wstydził się powiedzieć swojej ukochanej, że jest piękna i ją kocha. Więcej zobaczysz w materiale wideo na górze strony.