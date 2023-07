Agata Rubik wraz z mężem Piotrem oraz córkami spakowali walizki i przeprowadzili się do Miami. Celebrytka chętnie relacjonuje, jak im upływa tam czas i odpowiada na liczne pytania obserwatorów, których bardzo interesuje nowe życie rodziny. Już wiemy, jak wygląda ich apartament, a także jaki mają widok z okna. Małżonkowie zorganizowali live'a i odpowiedzieli na kilka ważnych pytań.

Rubikowie w Miami. Wrócą kiedyś do Polski?

Rubikowie od dłuższego czasu przygotowywali się do przeprowadzki. Latali do Miami, by znaleźć mieszkanie, a także wyprzedawali rzeczy i meble, których cena przyprawiała fanów o zawrót głowy. Agata Rubik racjonowała już pierwsze zakupy w Stanach, a także zdradziła, z czego będzie się utrzymywać. Na ostatnim livie wyjaśniła zainteresowanym, że nie wyprowadzili się na zawsze. Planują jednak zostać w Stanach przynajmniej pięć lat. Będą ubiegać się także o podwójne obywatelstwo. To z pewnością ułatwi córkom, a także Agacie i Piotrowi ewentualny powrót do USA w przyszłości. Oprócz tego są zmuszeni zrobić prawo jazdy, ponieważ to polskie tam nie jest ważne. Więcej zdjęć Rubików z USA znajdziecie w galerii u góry strony.

Rubikowie zamienili dom na apartament w Miami. Co z prywatnością?

Rodzina w Polsce mieszkała w pięknej willi na warszawskim Wilanowie. Zamienili ją na apartament w Miami, który póki co wynajmują. Od przeprowadzki minął dopiero kilka dni. Rubikowie wciąż się aklimatyzują i urządzają. Na razie żyją "na kupie". W Polsce żyli w luksusie. Co zrobili z domem w Wilanowie? Zostawili sobie tzw. otwartą furtkę na ewentualny powrót do kraju. Zamiast sprzedawać posiadłość, wynajęli willę. Cała rodzina jest podekscytowana nowym rozdziałem w życiu i powstałymi możliwościami, choć Agata Rubik przyznała, że córki czasem tęsknią za domem w Polsce. Z pewnością trudniej było im pożegnać się z miejscem, gdzie dorastały. Agata i Piotr Rubikowie nie mieli tego problemu.