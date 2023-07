Maria Reimann utonęła. Rodzina ma trzy prośby do uczestników pogrzebu

Maria Reimann przebywała na Sardynii, gdy doszło do tragicznego wydarzenia. Oficjalnym powodem śmierci kobiety było utonięcie. Wiadomo już, że pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Uroczystość zaplanowana jest na 9 sierpnia. Ostatnie pożegnanie nie będzie miało klasycznej formy. Zadbała o to rodzina, która wystosowała trzy prośby skierowane do żałobników.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz: W trumnie będę leżeć w ładnej sukience i jeszcze będę mu grozić palcem [fragment podcastu femiTALK]

Rodzina Marii Reimann poprosiła uczestników pogrzebu o trzy rzeczy. Dotyczą one zmarłej aktorki

O szczegółach dotyczących pogrzebu Marii Reimann dowiedzieliśmy się z mediów społecznościowych. Aktorka zmarła w wieku 41 lat i osierociła syna. Miała wiele planów na przyszłość. Rodzina aktorki poprosiła uczestników pogrzebu o odejście od klasycznej formy uroczystości. Ich zdaniem Maria nie chciałaby czarnych ubrań, żałobnych wiązanek i chwytających za serce kondolencji.

W związku z ceremonią mamy trzy serdeczne prośby. 1. My jako najbliżsi Marysi będziemy unikać czerni. Jeśli to dla was możliwe wybierzcie proszę z kolorów ziemi, nieba i wody taki, w którym poczujecie się dobrze. Jeśli dla kogoś to zbyt trudne lub dziwne - zadbajcie o siebie, zróbcie jak potrzebujecie - też w tej sprawie. Marysia przytuli wszystkie kolory. 2. Zamiast kwiatów prosimy o darowizny na rzecz dwóch Fundacji, które wspierała Marysia: Fundacji Bezkres i Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeśli jednak bardzo potrzebujecie dać Marysi kwiaty, to niech to będzie jeden kwiat. Z pojedynczych kwiatów ułożymy może na koniec wspólny duży bukiet. Bardzo nie chcielibyśmy - i nie chciałaby też Marysia - wieńców i cmentarnych wiązanek. 3. Ostatnia prośba – od najbliższej rodziny – o nieskładanie kondolencji. Czujemy płynący zewsząd strumień miłości. Ten dzień jednak będzie dla nas bardzo trudny i możemy nie udźwignąć zbyt wielu intensywnych uczuć. Będziemy na pewno dbać o siebie i się wspierać - możemy przeczytać w mediach społecznościowych.

Maria Reimann utonęła podczas wakacji. Jej ciało zostanie pochowane na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie

Kremacja Marii Reimann odbędzie się pierwszego sierpnia o godzinie 9:30 na Sardynii. Datę pogrzebu wyznaczono na 9 sierpnia. Ceremonia odbędzie się o godzinie 13:30 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wiadomo już, że uroczystość poprowadzi nie ksiądz, a Anja Franczak. Kobieta związana jest z Instytutem Dobrej Śmierci. Więcej zdjęć Marii Reimann w galerii.

Maria Reimann Fot. facebook.com / Maria Reimann