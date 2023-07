Jesienią Polsat pokaże polską odsłonę programu "The Real Housewives". W programie swego czasu brała udział Joanna Krupa, która była jedną z bohaterek edycji z Miami. W rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem, zdradziła, że program był manipulowany. "W mojej edycji producenci lubili często rozkręcać akcję. Często też kobiety udawały, że tam jakiś mają sukces, albo, że to ich dom, a to nie był ich dom, czy auta wypożyczały. Bardzo nakręcały i pokazywały, że więcej mają, niż miały w rzeczywistości. To nie było takie szczere reality show" - podkreśliła. W rozmowie z nami celebrytka wyjawiła też, co myśli o własnym programie typu reality show.

Joanna Krupa o własnym reality show. Ma jeden warunek. "Żadnych dram"

Joanna Krupa ma na Instagramie prawie dwa miliony obserwatorów, więc z pewnością gdyby zdecydowała się na własne reality show nie narzekałaby na brak widzów. Sama była jedną z gwiazd "The Real Housewives of Miami" i brała udział w największych skandalach. Co dzisiaj myśli o stworzeniu własnego reality show? W rozmowie z Plotkiem zdradziła, że nie wyklucza takiego pomysłu. Celebrytka zasugerowała, że jej siostra także chętnie wzięłaby udział w takim projekcie, bo jest świeżo upieczoną singielką.

Kocham ten show-biznes. Też lubię, jak ludzie do mnie piszą i pytają się o moje normalne prywatne życie. I ja chętnie się tym dzielę, bo nie mam nic do chowania. Ale to by musiało być po moich zasadach. Żadnej dramy, nienawiści, takich rzeczy. Teraz to mnie w ogóle już nie kręci. Jestem za stara na takie dramy w moim życiu. Jakby to było pozytywne... Wiadomo, w życiu zawsze jest troszkę dramy, ale nie takiej, że chcesz komuś zrobić krzywdę - podkreśliła Joanna Krupa.

Joanna Krupa zaprosiła siostrę do "Top Model". Marta także prężnie działa w show-biznesie

Chociaż to Joanna Krupa jest bardziej rozpoznawalną twarzą w show-biznesie, to jest siostra Marta, także postanowiła zawalczyć o swoje pięć minut. Jej pasją jest muzyka i siostra celebrytki niedawno tworzyła piosenki z topowym producentem. Niedawno sławne siostry miały okazję spotkać się na planie "Top Model". Właśnie trwają nagrywki do nowego sezonu show. W jednym z odcinków organizowana jest sesja rodzinna i Joanna zaprosiła na plan swoją siostrę.