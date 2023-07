Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna na Instagramie. Publikuje tam kadry, które są wręcz perfekcyjne. Dla niektórych aż za bardzo. Pod najnowszymi zdjęciami gwiazdy z wakacji, w komentarzach obserwatorzy wypowiedzieli się na temat... zębów Rozenek. Uważają, że są aż za białe.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan o malkontentach z Instagrama, którzy przyczepiają się do wszystkiego. "Z hejtem jest jak z niechcianym prezentem"

Zęby Rozenek w centrum uwagi

Gwiazda TVN stara się zawsze wyglądać perfekcyjnie. Dużą uwagę przywiązuje do wyglądu. Nawet na wakacjach. Rozenek wyjechała na babski wypad na Lazurowe Wybrzeże m.in. z makijażystką Magdaleną Pieczonką. Na jej Instagramie znalazło się pełno idealnych, pozowanych zdjęć z amatorskich sesji zdjęciowych. Fani oburzyli się, że "Perfekcyjna" jest zbyt perfekcyjna. Tym razem przyczepili się do zębów gwiazdy.

Internautom na pierwszy rzut oka rzuciły się bardzo białe zęby Rozenek. Trzeba przyznać, że przy opalonym ciele jeszcze bardziej się wyróżniają. Niektóre komentarze były naprawdę zabawne. "Fakt, że zwróciłam uwagę na to zdjęcie, bo skojarzyło mi się od razu z Rossem z "Przyjaciół", jak świecił w ultrafiolecie", "Blask zębów za bardzo je oświetla", "Gosiu, te twoje zęby to jakieś odblaskowe się zrobiły. Po tylu nałożonych filtrach nie dość, że to nie ty, to nawet zęby ci świecą. W nocy nie potrzebujesz latarki, wystarczy, że się uśmiechniesz. Filtr na 102" - czytamy pod postem. Więcej zdjęć z najnowszych wakacji Rozenek znajdziecie w galerii u góry strony.

Ostatnio Małgorzata Rozenek pokazała, jak wygląda jej poranna rutyna w łazience. Na filmie celebrytka zaprezentowała się w naturalnym wydaniu. Kolejno nakładała na twarz produkty pielęgnacyjne. Pod udostępnionym nagraniem niemalże od razu wylała się lawina komentarzy. Niestety, większość z nich nie była pozytywna. Internauci zaczęli jej wytykać nieszczerość i retuszowanie zdjęć. "Filtry też należą do rutyny?" - napisała jedna z internautek.