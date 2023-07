Relacja Sary z Karolem w "Rolnik szuka żony" nie wypaliła, ale udało jej się znaleźć miłość gdzieś indziej i dziś jest szczęśliwą matką i żoną. W programie była jedną z kandydatek, którą widzowie typowali na wybrankę rolnika. Niestety podczas jednej z imprez doszło do nieszczęśliwego wypadku. Sara upadła i skaleczyła się w głowę. Rana wyglądała na tyle poważnie, że trafiła do szpitala. Karol w tym czasie poszedł spać i nie pojechał z nią na pogotowie. Sara miała mu za złe, że nie zainteresował się jej stanem zdrowia. Ten z kolei zapewniał, że uczestniczka nie chciała, żeby jechał z nią i poszedł do łóżka tylko dlatego, że mu kazała. Konflikt wpłynął na resztę kandydatek i ostatecznie rolnik nie wybrał żadnej z nich.

Sara z "Rolnik szuka żony" dziś wygląda olśniewająco

Niedawno Sara opublikowała zdjęcie na Instagramie, gdzie widać jej ogromną zmianę. Była uczestniczka ma na sobie różową sukienkę, która idealnie wpasowała się w obecne trendy panujące w mediach społecznościowych. Jak napisała pod zdjęciem. "Bo ja kocham róż. Barbie style opanował Instagrama, więc chyba ostatnią stylizacją wpasowałam się w trendy". Fani zachwyceni są nową odsłoną Sary. "Przepiękna! Jak dla mnie Barbie idealna", "Pięknie wyglądasz" - możemy przeczytać pod postem. Więcej zdjęć przed i po metamorfozie Sary znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Będzie kolejny sezon?

To już oficjalne. Jesienią 2023 roku TVP pokaże dziesiątą edycję reality-show. Prowadzącą będzie ponownie Marta Manowska. Nic dziwnego, że telewizja chce nakręcić kolejny sezon programu. Z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl wynika, że premierowe odcinki reality-show oglądało średnio 2,72 mln osób. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Asia i Kamil ujawnili motyw przewodni wesela. Będzie wiejsko. "Bez żadnych wymysłów"