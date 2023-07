Palmy, morze, Doda i ...? Piosenkarka ujawniła, kto jest z nią na wakacjach

Doda bez wątpienia należy do grona osób, które lubią dzielić się swoim życiem prywatnym z innymi. Artystka chętnie dodaje coraz to nowsze treści na swoje instagramowe konto i mówi, co u niej słychać. Niedawno wybrała się na zagraniczne wakacje i okazuje się, że zabrała ze sobą osobę towarzyszącą. Piosenkarka w końcu wyjawiła, kto z nią wypoczywa.

Doda wybrała się na wakacje z przyjaciółką. Obie panie wypoczywają pod palmami i cieszą się urokami letniego słońca

W mediach społecznościowych Dody aż roi się od znikających po dobie relacji z zagranicznych wakacji. Piosenkarka przedstawia rzeczywistość bez nadmiernego koloryzowania i mówi wprost o tym, co jej się podoba, a co nie. Z publikowanych przez nią treści wynika, że wybór padł na naprawdę ekskluzywny hotel. Nie brakuje w nim miejsc do wypoczynku i relaksu. Obszar jest doskonale zagospodarowany, a jedną z największych atrakcji jest pokaźnych rozmiarów basen. Doda zdecydowała się na wypoczynek u boku bliskiej osoby. Na wakacjach towarzyszy jej przyjaciółka. Kobieta zapozowała do jednego z krótkich filmików w windzie.

Doda wie, czym jest doskonały wypoczynek. Na zagraniczne wakacje wybrała się z przyjaciółką

Wokalistka mimo wielu rozczarowań wciąż przepełniona jest pozytywną energią. Świadczą o tym posty z zagranicznych wakacji. Uwagę zwracają nie tylko opisy, ale także dopracowane do perfekcji stylizacje. Nie brakuje okazałej biżuterii i mocnych kolorów. Wypoczynek u boku przyjaciółki to z całą pewnością świetny pomysł na naładowanie akumulatorów. Więcej zdjęć z wakacji Dody w galerii.

Doda na wakacjach z przyjaciółką Fot. instagram.com/@dodaqueen