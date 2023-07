Jeśli oglądacie zmagania rolników z Podlasia, to z pewnością znacie Andrzeja z Plutycz, który razem ze swoim ojcem Gienkiem i młodszym bratem Jankiem prowadzą bardzo wyjątkowe życie na wsi. W ostatnim odcinku, który został wyemitowany 30 lipca, mężczyzna podzielił się z widzami inwestycją, która ma spodobać się nie tyle jemu, co kobiecie, która zdecyduje się z nim zamieszkać.

Andrzej z Plutycz inwestuje w miłość

Nowy pomysł Andrzeja to wyjątkowe oczko wodne stworzone przez Gienka. "Tak, bardziej zaczynam dbać o dom, bo chcę poznać dziewczynę. Remonty chcę dalej ciągnąć, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od marzeń przychodzą czyny. Zmieniłem się, wyciszyłem, jestem spokojniejszy i nie denerwuję się. Nerwy w niczym nie pomagają" - cytuje jego słowa portal strefaAGRO. W nowym odcinku mężczyźni uporządkują także teren po starej, rozebranej już stodole, co z pewnością pozwoli na lepsze zagospodarowanie tego miejsca. Więcej zdjęć Andrzeja i jego zmagań na wsi znajdziecie w galerii na górze strony.

Andrzej z Plutycz to nie jedyny bohater najnowszego odcinka

Oprócz Andrzeja, w nowym odcinku możemy zobaczyć także lubianą przez widzów Emilię Korolczuk, która będzie razem z babcią kolczykować cielaka, budować zagrodę i sprzątać klatkę dla kurcząt. Na ekranie pojawi się także Agnieszka i Jarek. Para będzie zmagać się z młodym ogierem, który od dłuższego czasu utrudnia im życie na wsi. Program "Rolnicy. Podlasie" możecie obejrzeć w każdą niedzielę, o godz. 20:00 w FOKUS TV. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Rozżalony Gienek zdradził wysokość emerytury. "Nie jest to życie jak w Madrycie"