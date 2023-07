Życie Iwony Lewandowskiej wydaje się być obecnie przepełnione samymi radościami. Mama Roberta Lewandowskiego odnalazła szczęście u boku Jacka Zwoniarskiego. Mężczyzna jest właścicielem ośrodka wypoczynkowego pod Warszawą i doskonale odnajduje się w roli gospodarza obiektu. Pierwsze spotkanie z Iwoną było zupełnie przypadkowe, lecz niemal natychmiast zaiskrzyło. O tym, co obecnie dzieje się w związku mamy popularnego piłkarza, powiedziała Mariola Bojarska-Ferenc. Podzieliła się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi życia uczuciowego przyjaciółki.

Mariola Bojarska-Ferenc powiedziała, co tak naprawdę myśli o obecnym związku Iwony Lewandowskiej. Nie przebierała w słowach

Mariola Bojarska-Ferenc i Iwona Lewandowska znają się od lat. Można śmiało stwierdzić, że kobiety są przyjaciółkami i mogą na sobie polegać. Nic więc dziwnego, że nie mają przed sobą tajemnic. Popularna sportsmenka wie całkiem sporo na temat życia uczuciowego mamy znanego piłkarza. Swoimi spostrzeżeniami postanowiła podzielić się z opinią publiczną. Padły bardzo szczere słowa.

Nigdy nie widziałam Iwony tak szczęśliwej. Pokazuje, że nigdy nie jest za późno na nowe życie, na pasje, na miłość. Gdy się spotykamy, mam wrażenie, że spotykam się z dziewczynką, która bardzo przeżywa swoją miłość, to mnie bardzo cieszy – powiedziała Mariola Bojarska-Ferenc w rozmowie z Faktem.

Kim jest partner Iwony Lewandowskiej? Nie wiedział, gdzie gra jej syn

Iwona Lewandowska i Jacek Zwoniarski poznali się, gdy kobieta przybyła do ośrodka wypoczynkowego mężczyzny razem z koleżankami. Świętowały urodziny jednej z nich. Do pierwszego spotkania doszło trzy lata temu i niemal natychmiast zaiskrzyło. Znajomość trwa do dziś i cały czas rozkwita. Więcej zdjęć mamy Roberta Lewandowskiego znajdziecie w galerii na górze strony.



