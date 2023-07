Natasza Urbańska jako nastolatka. Stroniła od makijażu i lubiła spódnice

Natasza Urbańska próbuje swoich sił w każdej dziedzinie show-biznesu. Niedawno mogliśmy usłyszeć ją w preselekcjach do Eurowizji 2023, gdzie wykonywała piosenkę "Lift U Up". Mimo dobrego występu nie udało jej się wygrać biletu do Liverpoolu. Już niedługo będziemy mogli zobaczyć ją jako jurorkę w "The Voice Kids", gdzie zastąpi Dawida Kwiatkowskiego. Artystka od lat próbuje wywalczyć silną pozycję na rynku, dlatego oprócz telewizji i występów na scenie jako piosenkarka, Urbańska związana jest także z teatrem.

Zobacz wideo Natasza Urbańska zagra w filmie "365 dni" rolę Włoszki. "Wspaniała propozycja"

Natasza Urbańska wspomina swoją młodość na wyjątkowych zdjęciach

Zdjęcie zostało opublikowane na Instagramie w formie relacji. Możemy na nim zobaczyć młodą Nataszę, która najwyraźniej wybierała się do szkoły. Fotografia przenosi nas w wyjątkowy klimat lat 90. Już wtedy było widać, że artystka ma wyczucie do modowych trendów. Ubrana w krótką czarną spódnicę z paskiem i czerwoną koszulkę prezentuje się naprawdę świeżo i młodzieńczo. Więcej zdjęć Nataszy z młodości i nie tylko, znajdziesz w galerii na górze strony.

Natasza Urbańska ma krótką radę dla Blanki. "Nie myśl o tym, Bejba"

Natasza Urbańska. Czym się zajmuje?

Natasza Urbańska jest jedną z nielicznych polskich artystek, które są wszechstronnie uzdolnione. Piosenkarka, bardzo dobra tancerka, aktorka filmowa i teatralno-musicalowa. Właśnie dzięki tym profesjom Natasza zdobyła serca wielu fanów. W teatrze Buffo mogliśmy ją zobaczyć w "Metrze" i "Policie". Niedawno zagrała także drugoplanową rolę w filmie Blanki Lipińskiej "365 dni". Artystka ma na swoim koncie trzy albumy: "Hity Buffo vol. 1", "One" oraz "Rajs 44". ZOBACZ TEŻ: Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz rozwodzą się? Para opublikowała wymowny post

Natasza Urbańska w młodości Fot. @nataszaofficial/ Instagram