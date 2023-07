Sylwia Peretti obchodziła drugą rocznicę ślubu. Do ołtarza prowadził ją syn Patryk

Po kilku nieudanych związkach Sylwia Peretti znalazła szczęście u boku znanego biznesmena Łukasza Porzuczka. Oświadczał się celebrytce aż pięć razy. Ta w końcu się zgodziła. Do zaślubin doszło 30 lipca 2021 roku. Do ołtarza pannę młodą prowadził jej syn Patryk. W zeszłym roku na Instagramie pojawiła się spora relacja z świętowania pierwszej rocznicy ślubu. W tym roku było cicho w mediach społecznościowych. Wszystko przez niedawną tragedię, która spotkała rodzinę. Sylwia Peretti straciła jedynego syna.

Druga rocznica ślubu Sylwii Peretti. Do ołtarza prowadził ją Patryk

Ślub Sylwii Peretti i Łukasza Porzuczka był niczym z bajki. Celebrytka chętnie publikowała kadry z tego wyjątkowego wydarzenia. Na jednym ze zdjęć widać, że to jedyny syn gwiazdy "Królowych życia" prowadził ją do ołtarza. Tworzyli szczęśliwą rodzinę, aż do tragedii, która wydarzyła się 15 lipca 2023 roku. W wypadku samochodowym zginął Patryk. To on prowadził samochód. Jak ustaliła prokuratura, był pod wpływem alkoholu, a jego jazda była szybka i niebezpieczna. Od tego wydarzenia Sylwia Peretti zniknęła z Instagrama. Możemy być jednak pewni, że w trudnych chwilach wspiera ją mąż, z którym w niedzielę 30 lipca obchodziła drugą rocznicę.

Peretti w trudnych chwilach ma wsparcie męża. Mówi o niej w pięknych słowach

Rok temu, kiedy para świętowała pierwszą rocznicę ślubu, Peretti opublikowała uroczy post na Instagramie. "Życzę sobie - żebyś już zawsze tak na mnie patrzył oraz życzę nam - abyśmy zawsze patrzyli w tym samym kierunku" - pisała Peretti. W kolejnym poście po weekendowych celebracjach gwiazda "Królowych życia" dodała kolejny, bardziej refleksyjny post. " [...] Codzienny uśmiech i szczęście, szczególnie gdy nie jest czasem do śmiechu, bo jak wiemy, życie ma swoje ciemne strony i nie zawsze jest kolorowo, ale można starać się, by wspólnie pokolorować ten czas. [...] Cieszcie się każdym dniem, cytując klasyka: jakby miał być ostatnim, bo nikt z nas nie wie, ile tych dni nam zostało". Zdjęcia z wesela Sylwii Peretti znajdziecie w galerii u góry strony.