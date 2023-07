Na instagramowym koncie Zbigniewa Preisnera pojawiła się informacja o tym, że pożar wdarł się na jego posesję. Mężczyzna od kilku lat mieszka w Grecji, która obecnie mierzy się z siejącym ogromne spustoszenie żywiołem. Mimo realnego zagrożenia uznany kompozytor nie zniechęca swoich fanów do odwiedzenia wyspy - wręcz przeciwnie. W swoim najnowszym poście jednoznacznie zaprasza na Rodos.

Zobacz wideo Pożary w Grecji. Najtrudniejsza sytuacja na Rodos. Co się tam dzieje? Wyjaśnia Kacper Kolibabski

Zbigniew Preisner nie boi się pożarów. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zaprasza do odwiedzenia Rodos

Jeszcze niedawno na instagramowym koncie Zbigniewa Preisnera pojawiały się przerażające nagrania relacjonujące aktualną sytuację w Grecji. Kraj ten mierzy się z falą pożarów, które są bezlitosne. Płoną zarówno lasy, jak i prywatne posesje. Ogień nie oszczędził posesji kompozytora i wdarł się do środka. Na szczęście nie dotarł do domu i strawił jedynie część ogrodu. Ucierpiała wiata samochodowa i ukochana roślina muzyka.

Napotkani lokalsi, pomogli mi dogaszać mój ogród a i ogrody moich sąsiadów. Świetni ludzie. W tym szaleństwie nawet nie miałem czasu zapytać o ich imiona. Dom na szczęście nietknięty. Spłonęła wiata na samochód, trochę mebli w ogrodzie i ucierpiała moja piękna palma. To nic jak na taki ogień. To jakiś cud…Nasze domy ocalały, ale wszystko wkoło spłonęło… Jest jedna dobra wiadomość, moja kotka Jagusia przeżyła. Uratowała się w zakamarkach tarasu - dowiedzieliśmy się z instagramowego konta Zbigniewa Preisnera.

Mimo fali pożarów Zbigniew Preisner zaprasza na Rodos. Twierdzi, że warto się teraz udać na wyspę

Mimo sporych zniszczeń wyrządzonych przez ogień Zbigniew Preisner nie odradza wyjazdu do Grecji. Z jego najnowszego postu wynika coś zupełnie innego. Muzyk nakłania internautów do wyjazdu i jako główny argument podaje fakt, że północna część wyspy została nietknięta przez pożar. Kompozytor cały czas przebywa na Rodos. Nic nie wskazuje na to, żeby planował wyjazd z walczącego z żywiołem kraju.

Wiele osób w Polsce pyta mnie, czy warto jechać teraz na Rodos. Absolutnie warto! Północna część wyspy, czyli miasto Rodos i okolice, Faliraki, Archangelos, ale też Lindos, Pefkos są nietknięte przez pożar (...) Pożar nie zniszczył hoteli, jedyne co spłonęło wokół hoteli to flora. W hotelu tego nie zauważycie, ale wychodząc poza tak, widok jest jak po pożarze i może być pył. Prasonisi, Katavia czyli mekka windsurfingu nienaruszona. Zapraszam na Rodos, Zbigniew Preisner - napisał na Instagramie Zbigniew Preisner.

Utalentowany kompozytor urodził się w województwie śląskim i już od najmłodszych lat interesował się muzyką. Pierwsze kompozycje zaczął tworzyć, chodząc do liceum. Nie była to jednak szkoła muzyczna. Druga połowa lat 70 okazała się przepustką do kariery - to właśnie wtedy rozpoczęła się współpraca z "Piwnicą pod Baranami" i pojawiły się inne lukratywne projekty. Więcej zdjęć Zbigniewa Preisnera w galerii.

Zbigniew Preisner Fot. instagram.com/@zbigniew_preisner_official